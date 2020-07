Mientras no frenen la entrada de armamento al país la delincuencia seguirá creciendo

Mientras no se frene la entrada de armas largas y cortas a Sonora, la delincuencia seguirá creciendo y creándose más grupos del crimen organizado, por lo que las autoridades deben de combatir el mal desde sus raíces. La gente común y corriente, como usted y yo, no nos explicamos cómo entran al país las armas, granadas, bazucas y hasta vehículos blindados. Esto solo se logra cuando existe corrupción en las corporaciones policíacas, aduaneras, migración y política.

Cada vez que las autoridades se enfrentan a grupos de la delincuencia organizada lograr decomisar varias armas largas de alto poder, granadas y lanza granadas, vehículos blindados de procedencia extranjera y nacionales. Los enfrentamientos se dan casi a diario, lo que significa que en Sonora operan organizaciones criminales muy poderosas, más ahora que fueron trasladados al Cefereso 11 de Hermosillo los cabecillas de los grupos delictivos del barrio de Tepito y de Ayotzinapa.

Con estos traslados llegan a Sonora grupos de criminales siguiendo a sus jefes, que, aunque estos se encuentran en prisión, continúan controlando todo desde el interior de los penales. Creo que los federales y el ejército pueden contra los grupos criminales que operan en el país, pero existen compromisos y acuerdos entre estos y los gobiernos de los tres niveles. Los grandes jefes de las bandas de criminales se mueven en el gobierno y alta sociedad, conviviendo entre la gente.

La pandemia del Coronavirus y los grupos de crimen están creando desestabilización en Sonora y México, pero es más factible que se vaya el covid-19 que los grupos criminales, porque no existe voluntad política para acabar con la delincuencia organizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cree que engaña a la gente del pueblo, haciéndole ver que las fuerzas del mal son más poderosas que el ejército, pero no es así. Los soldados están bien preparados para esos fines.

Estoy seguro que López Obrador no prestó su servicio militar, por eso no tiene idea de lo que son capaces los soldados mexicanos, además de su preparación física y operativa, cuentan con un cuerpo de inteligencia que en una semana acabarían con todas las bandas delictivas que operan en el territorio nacional…

Los mexicanos no “nos tragamos” las mentiras que a diario dice el presidente en sus conferencias, porque tenemos cosas más importantes en que ocuparnos.

No alcanzan las páginas de los diarios de Sonora para dar cabida a tanta información policiaca

A los diarios de Sonora no les alzan las páginas para publicar tantos hechos delictivos, lo mismo pasa con los tiempos en la radio y la televisión, lo que parecer ser, que los cuerpos policiacos se encuentran escondidos (acuartelados) en espera de reportes de hechos violentos. Estos llegan mucho tiempo después, dando oportunidad a que los delincuentes huyan del lugar de los hechos. Las autoridades solamente levantan las actas para archivarlas, pero no investigan nada.

Si a ustedes les gusta leer los diarios o escuchar las noticias a través de la radio, o mirarlas en la televisión, se podrá dar cuenta que los medios contienen muy poca información de otro tipo, más en estos tiempos de Coronavirus que la actividad de negocios está suspendida…Ahora se nota más; los editores de los diarios dejan mucha información fuera por falta de espacio…Es que los criminales no están en cuarentena, ni los que tienen negocios dependientes de actividad ilícitas.

Estos grupos se siguen moviendo porque no puede dejar de ganar dinero en sus operaciones ilícitas, además aprovechan el tiempo para sus ajustes de cuentas entre criminales. La falta de empleos bien remunerados ha obligados a mucha gente caen en las trampas de los malosos. Usted se ha dado cuenta a través de los medios de comunicación, que muchas madres de familia y abuelitas se han detenido en lugares que se venden drogas al menudeo. La necesidad las ha empujado para poder sobrevivir. Esto no quiere decir que se vayan a hacer ricas. Las utilizan.

Dan mucha lástima cuando las mira al momento que las están fichando, principalmente a las abuelitas, que son muy ancianitas de escasos recursos económicos y que son utilizadas por las personas que se dedican al narcomenudeo y que éstos son manejados por sujetos de más arriba. Todo esto es una cadena, pero a los de arriba, arriba, nadie los atrapa. A esos hay que llegarles, pero son tipos influyentes e intocables por las mismas autoridades, pero sí saben quiénes son. Hay mucha corrupción y eso es lo que frena a las autoridades.

Les prometo una entrevista con Toño Astiazarán, aspirante a la Gubernatura de Sonora

Por otra parte, me superó la tecnología y no me puede conectarme a la APP – Zoom a la entrevista que mis compañeros periodistas le hicieron al aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura del Estado, Antonio Astiazarán Gutiérrez. El Toño es un fuerte aspirante que tiene muchas posibilidades de ganar la elección…Buscaré una entrevista esta semana con él para publicarla en este espacio.

