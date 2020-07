Se estima que en Sonora hay más de 14 mil casos de Covid-19: Gerardo Álvarez Hernández

Se estima que en Sonora hay más de 14 mil casos de Covid-19, pero debido a que las personas no acuden al médico, no están en la estadística, indicó Gerardo Álvarez Hernández. El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades compareció ante la Comisión de Salud del Congreso del Estado, donde resaltó que la detección de casos no es el único parámetro por donde se pueden estimar los focos de atención, pues evidentemente para poder identificar un caso se debe de hacer un estudio bastante exhaustivo del entorno del paciente.

“Nosotros teníamos hasta hace dos días 11 mil 266 casos acumulados de Covid, pero estimamos que en realidad teníamos 14 mil 360 acumulados, es decir, nos faltaron alrededor de 3 mil sujetos que no pudieron ser detectados. “Y no pudieron ser detectados por muchas razones, una de ellas porque no acuden a una atención médica, otra porque están trabajando, otra porque se niega a atenderse”, indicó. Tan sólo en ocho semanas, los casos y las defunciones crecieron exponencialmente en el Estado, los casos aumentaron 28 veces y los decesos 34.

“El 01 de mayo teníamos 320 casos confirmados y para el 8 de julio teníamos 11 mil 266 casos, además se acompañó de la mortalidad, el 1 de mayo teníamos 35 defunciones y para el 8 de julio ya eran mil 177, esto fue un crecimiento exponencial de la mortalidad”.

“Por qué la mortalidad, porque entre muchos otros factores, no tenemos un tratamiento específico que ayude al médico ha hacer frente de forma eficaz y pronta. Se han probado una cantidad enorme de medicamentos, de alternativas terapéuticas, pero no se ha conseguido algo aún”, destacó.

Sonora, dijo Álvarez Hernández, está por debajo de la media nacional en letalidad, aunque esto no quiere decir que el Estado esté en una forma excelente. Señaló que el Estado sí está por debajo de Baja California, Sinaloa y Jalisco en cuanto a fallecimientos por Covid.“Si comparamos la ciudad de Hermosillo, la letalidad es muy semejante a la que tiene Monterrey, pero es mucho mejor que la que tiene la Ciudad de México”, señaló.

El Covid-19 ha avanzado, lo que ha implicado más contagios en trabajadores de la salud y por ende el sistema de salud se debilita.“Estamos por llegar a los 3 mil trabajadores de la salud infectados, eso implica que el sistema de salud se debilita porque a pesar de que se tengan camas, a pesar de que se tengan ventiladores y medicamentos, no hay suficiente personal, especialmente de enfermería y médicos para atender todas las necesidades de los hospitales.

“Hasta hace dos días teníamos 2 mil 842 trabajadores de la salud infectados, de ellos el 46% son enfermeras y enfermeros, y uno de cada cuatro son médicos, pero también tenemos camilleros, mensajeros, personal administrativo, archivistas, laboratorista que se han infectado”, añadió.

En cuanto a las defunciones en personal de la salud, en Sonora se han registrado 37, entre ellos están enfermeras y enfermeros, así como médicos, entre otros.

A las instituciones bancarias “les valen…”sus clientes y los tratan “con la punta del pie”

Los mexicanos ya no queremos más información sobre el Coronavirus-19, sino la solución al problema que tiene con “el Jesús en la boca” al pueblo de México. Este fin de semana por necesidad salí de mi casa y me fui a perder cinco horas de mi preciado tiempo, haciendo cola en la sucursal de la calle Serdán de Banamex. La visita a esta institución bancaria fue porque ya no se puede ir seguido, situación que aprovechan los funcionarios bancarios para hacer cargos sin autorización de sus clientes. Resulta que ahora ya no dan estados de cuentas y yo quería saber qué clientes me han pagado y qué cargos se me han hecho en mis tarjetas de débito y de crédito.

Resulta que los clientes llegan desde la seis de la mañana a hacer cola a los bancos y estos abren sus puertas a las 9:00 horas. Después los empleados empiezan a pasar de cuatro en cuatro personas, previo a entrevista para saber qué asunto va a tratar. Yo me forme a las 9:00 de la mañana a la fila y, a las 11:00 horas llegue a la puerta…Una empleada del banco me dio cita para que regresara a las 12:30 horas. Por supuesto, nada de guardar la Sana Distancia en la cola para entrar al banco, ni cubrebocas, lo que hace más desesperante la situación de una persona que tenía tres meses si salir de casa. “aguanté vara”y me fui a “hacer tiempo”.

Regresé a la hora indicada y después de una hora de antesala en el interior de Banamex me atendieron y me dijeron que no estaban dando estados de cuenta. “Me amaché” hasta que me elaboraron uno y todavía les dije que me dieran la contraseña para estar al día en mis movimientos. Me dijeron que era mejor que inventara una nueva contraseña y lo hice. Ahora aprovecharé la “cuarentena” para revisar mis movimientos bancarios, que al parecer algunos cargos que me han hecho no tienen que nada conmigo.

Por supuesto que las colas que los clientes realizan en las afueras de este banco Banamex son baja los quemantes rayos del sol de Hermosillo y arriba de los 40 grados centígrados a la sombra, que al raso del sol serían como 45 grados. Además, entre los clientes había muchas personas de la tercera edad…La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, hace unos días les pidió a los directivos de los bancos, una solución al problema para que las personas no hicieran colas al aire libre, pero por un oído les entró y por el otro les salió, desatendiendo un llamado la mandataria sonorense.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson