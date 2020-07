El gobierno federal no hace nada para frenar entrada de armamento al país

Todos queremos un Sonora sin violencia, pero no me explico cómo cruzan la frontera tantas armas largas y cortas de grueso calibre; tantos vehículos de todo tipo y en qué lugar del estado se adiestran a tantos jóvenes en el manejo de esas armas. Hace falta investigación al respecto, ya que a pesar de los miles de armamentos decomisados en los operativos, estos no se les terminan a las bandas de criminales que operan en Sonora y en todo el país. Es claro, no se investigan los hechos.

Si usted está al tanto de los hechos delictivos que ocurren en la entidad a diario, se puede dar cuenta del tipo de armas que utilizan las bandas del crimen organizado. ¿Quién se las vende en la Unión Americana o en otros países del mundo?; es necesario erradicar la violencia desde sus raíces. En México no se producen armas, menos de alto calibre, lo que quiere decir que existen personas influyentes dentro de los gobiernos involucradas en este lucrativo negocio.

No es posible que todos los días se registren enfrentamientos a balazos en donde hay muertos, heridos y detenidos, y que las autoridades no puedan dar con los cabecillas de los criminales que operan en Sonora y en el país. Un solo detenido bastaría para dar con sus jefes inmediatos, de bandas que operan en las diferentes regiones de la entidad. ¿Estas bandas estarán mejor organizadas y capacitadas que los cuerpos policiacos? Sería lamentable para el pueblo.

A diario los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales realizan operativos en donde decomisan cientos de armas largas y cortas, miles de balas de diferentes calibres, chalecos antibalas, granadas, vehículos, pero, sobre todo, detienen a personas que muy bien podrían decir quienes son sus jefes…Esta es una cadenita que es cuestión se seguirla para llegar a los cabecillas, que muy bien podrían ser gentes de las mismas corporaciones o políticos de altos niveles.

Actualmente están en la cárcel exgobernadores, exalcaldes, exfuncionarios federales, estatales y municipales, exjefes policiacos que se les relaciona con el mundo del crimen organizado, ¿creen que en este sexenio del gobierno federal de funcionarios no haya corrupción? Nadie cree eso. Si la violencia se da es porque existe mucha corrupción en los gobiernos de los tres niveles y si las armas continúan en manos de la delincuencia es porque alguien las pone en sus ahí.

Las bandas del crimen organizado se encuentran en los barrios y colonias de los municipios de Sonora, bien equipadas con armamento de alto poder y vehículos blindados. ¿Cree usted amiga, amigo lector, que los gobiernos no se den cuentas? Cuando uno no paga las placas vehiculares luego lo detienen. Los criminales usan vehículos con reporte de robo, nacionales y extranjeros, por lo que los policías deben de haberlos visto en cualquier lugar de Sonora.

Los delincuentes que mueren en los enfrentamientos y los detenidos en los operativos usan armas de alto poder, metralletas hasta granadas, si se investigara ya hubieran dado con los vendedores de armamento y sus cómplices, desde agentes aduanales, policías federales y políticos que autorizan “desde arriba” el cruce de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. En la reunión de los presidentes Andrés Manuel López Obrados y Donald Trump, no se trató el tema.

Apoya Seguridad Pública a municipios: David Anaya Cooley

Con el programa de Fortalecimiento a Policías Municipales impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de facilidades económicas y de capacitación, el Gobierno de Sonora creó precedente en la atención personal y directa para acercar programas y servicios, a fin de mejorar las condiciones de sus corporaciones, informó David Anaya Cooley

El secretario de Seguridad Pública en Sonora, manifestó que en atención a la premisa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de beneficiar a todos los municipios, para contar con un estado de fuerza sólido que brinde protección a las familias sonorenses, se logró consolidar un acercamiento con los alcaldes y comisarios para exponer las bondades de este programa.

“El objetivo es fortalecer las capacidades de todas los municipios en el rubro de seguridad pública, mediante el apoyo requerido para consolidar a las corporaciones policiales”, indicó. Y, para lograrlo, dijo, desde la SSP se han impulsado un total de 24 mesas de trabajo en las que se ha establecido contacto directo con los alcaldes y comisarios de los ayuntamientos para el intercambio de información, en los que se analiza el estatus de cada uno de los elementos.

«El programa se enfoca en fortalecer a los elementos de las corporaciones municipales para tener policías mejor preparados, certificados y que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su función policial», resaltó Anaya Cooley. En ese sentido, hizo énfasis al señalar que al día se tienen a 2 mil 350 policías municipales certificados es decir, aproximadamente 50% de los 72 municipios, esto a pesar de que el plazo se prolongó 18 meses más de la fecha prevista.

Anaya Cooley explicó que en las mesas de trabajo del programa de Fortalecimiento a Policías Municipales, para exponer los apoyos están los titulares del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), Coordinación Administrativa de Seguridad Pública, Instituto Superior de Seguridad Pública (Isspe), Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y Licencia Oficial Colectiva.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos