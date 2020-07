Gestiona Claudia Pavlovich que CFE reduzca a la mitad cobros de luz a familias y a los municipios

Para apoyar a las familias sonorenses que permanecen en sus hogares cumpliendo con la medida Quédate en Casa y a fin de que se reduzcan los contagios por Covid-19, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano envió una respetuosa solicitud al Congreso del Estado, para que las y los diputados de la LXII legislatura emitan un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que reduzca a la mitad las cuotas del cobro de energía eléctrica.

Ante esta medida de confinamiento y las altas temperaturas que se presentan durante la actual temporada en la entidad, es importante, dijo, apoyar la economía de los sonorenses, quienes al permanecer en casa, hacen mayor uso de los aparatos eléctricos como aires acondicionados, coolers y abanicos, para mitigar el calor, lo que se está reflejando en los cobros en sus recibos de la luz.

Asimismo, se pide a la CFE que reduzca a la mitad las cuotas en el cobro de energía eléctrica para los 72 organismos operadores de agua en la entidad, para que estos sigan operando sin dificultad y sigan brindando el servicio de agua potable a los sonorenses.

En el documento, la mandataria estatal plantea, también, hacer un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que condone el adeudo vigente de los organismos operadores de agua de los municipios de Agua Prieta, Álamos, Arizpe, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Benjamín Hill, Cajeme, Cananea, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Etchojoa, Guaymas, Huásabas.

También a los municipios de Huatabampo, Ímuris, Magdalena, Moctezuma, Naco, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Rosario, Santa Ana, Santa Cruz, Tepache, Trincheras, Tubutama, Yécora, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, para que no se suspenda el servicio de agua potable a los usuarios de estos municipios.

Se quejan clientes de bancos por el mal servicio que prestan estos

De plano no quieren trabajar los directivos de los bancos locales y quieren que sus clientes realicen sus operaciones financieras vía Internet, cuando muchas personas no están familiarizados con las nuevas tecnologías, teniendo que acudir a terceros para que los ayuden a realizar las operaciones. Las personas lo que menos quieren ir a las instituciones bancarias, menos hacer largas colas al aire libre soportando temperaturas de 40 grados centígrados a la sombra, que, al aire libre, serían unos 45 grados. Los banqueros no han hecho ningún esfuerzo para proteger a sus clientes.

No se pueden realizar todas las operaciones vía Internet, porque las máquinas no sacan de sus dudas a los clientes y en ocasiones es necesario ser atendidos en lo personal y, para lograr esto, es necesario hacer filas en las afueras de los bancos por horas. Cuando se llega con los empleados de los bancos a sus escritorios estos les dicen que esos asuntos se arreglan vía Bancanet. No sé si usted se ha fijado que cada día se ven menos empleados en las instituciones bancarias. No creo que los banqueros les vayan a poner una sombra a sus clientes para protegerlos del sol.

Los camiones urbanos no cumplen con sus obligaciones de prestar un buen servicio

Por otra parte, nos reportan que los camiones urbanos de Hermosillo no cuentan con Internet, ni con con la aplicación para que los usuarios puedan saber en qué parte de su recorrido se encuentran, un servicio que se anunció con “bombo y platillo”. También nos reportan que son muchas las personas que se quedan en las paradas al no poder subir más que del 50 por ciento de la capacidad de las unidades. Las autoridades deben de autorizar más camiones ya que los ciudadanos “rompieron” el “Quédense en casa”, al no soportar tanto encierro.

Si hay camiones disponibles, hay que ponerlos en movimiento para que los usuarios no permanezcan tanto tiempo al raso del sol de Hermosillo, cuando las temperaturas diarias superan los 40 grados centígrados a la sombra. Las personas que salen de sus casas, en su gran mayoría es por necesidad, ya que las temperaturas no están nada agradables para andar en las calles, menos cuando las señoras tienen que “cargar” con chamacos, pero tampoco pueden dejarlos solos. Ponga más camiones a trabajar para que presten un buen servicio, ya vendrán mejores tiempos.

Las personas salen a la calle por necesidad, en busca del pan nuestro de cada día

Mucha gente que no tiene asegurado un sueldo tiene que salir a la calle a “buscar el pan nuestro de cada día”. Sería bueno que todos nos quedáramos en casa, pero en ocasiones no se puede. La misma Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se ve en la necesidad de salir. Se arriesgan y se cuidan mucho siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Salud. Algunos funcionarios muy cercanos a la mandataria han sido contagiados y salido adelante, menos su fotógrafo, Mario Mazón que desafortunadamente murió…Recuerdo a su padre, Raymundo, también fotógrafo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.