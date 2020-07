La solución a la cura del Coronavirus es que no hay solución; se hace lo que se puede

En Sonora la pandemia del Coronavirus ha tomado más fuerza al registrarse más contagios y muertes en personas que no salían de sus casas debido a su edad. Conozco algunos casos de estos que desgraciadamente han perdido la vida, por lo que creo que el quedarse en casa no es la solución al problema. Creo que la solución es que no hay solución y las autoridades están haciendo lo posible para evitar las muertes y, como no hay un medicamento para curar el mal, las personas mueren, más cuando están enfermos de cáncer, diabetes, hipertensión, asma, entre otras.

En el caso de México, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un país mal alimentado en donde vivimos muchos gordos que comemos mucha comida chatarra. Papitas y sodas, entre otras, que no ayudan en nada para salir del problema. La comida sonorense es muy rica pero que produce muchos gordos y gordas, por lo que nos urge cambiar de dieta alimenticia, como muchas verduras y frutas. Las comidas hay que acompañarlas con aguas de frutas naturales y, darse tiempo para ejercitar el cuerpo. En casa se puede hacer ejercicio muy bien.

Creo que en Sonora aún no estamos a tiempo de pasar a la etapa del semáforo naranja, porque nos encontramos en un semáforo muy rojo, por lo que no hay porque acelerarnos por necesidad sabiendo cuáles serían las consecuencias. Todos estamos enfadados del encierro, más si sabemos de personas que la enfermedad les llegó hasta el interior de sus hogares, hasta sus recamaras. También sabemos de personas que les dan de alta y luego mueren. Se supone que cuando se le da de alta a un enfermo es para que vuelva a realizar sus tareas habituales y no para morirse.

Además, las personas que se encuentran encerradas en sus casas se están enfermando al informarse a través de los medios de comunicación, que pese a los esfuerzos de los gobiernos federal, estatales y municipales los contagios y muertes se siguen presentando, principalmente en Sonora, en donde los empresarios están presionado para que se les permite abrir sus negocios debido a la crisis económica por la que están pasando…Ahora que la enfermedad está llegando al interior de los hogares, no hay para donde arrancar. O nos quedamos quietos o salimos a la calle.

Dura prueba para los gobernantes, porque no se trata de dinero, aunque este ayuda en mucho, la solución no llega. En otros países han suspendido las restricciones, pero han vuelto los contagios. En los Estados Unidos, un país capitalista, en donde se dio luz verde al comercio y los restaurantes, los contagios se incrementaron…En Arizona el Coronavirus se ha convertido en un problema de Salud y Económico. La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, nos dijo a los columnistas del Grupo Compacto, el pasado jueves, que el cierre de la frontera afecta en gran medida a su municipio.

La alcaldesa (Mayor), de Tucson, señaló que los sonorenses dejan en su ciudad uno dos Billones de dólares al año, pero que los gobiernos estatales deben de hacer lo necesario y garantizar el bienestar de la ciudadanía para contener el avance del Coronavirus (Covid-19). Señaló que los sonorenses son asiduos visitantes de Tucson en viajes de compras, de placer y gastan en hoteles y restaurantes…El mes de diciembre realizan las compras navideñas y al inicio de los ciclos de estudios compran los útiles escolares. De hecho, los sonorenses visitan Tucson todo el año.

Muere el periodista de Nogales, José Manuel Velarde Vázquez

Lamentable la muerte del periodista nogalense José Manuel Velarde Vázquez, acaecida el pasado sábado, al resultar positivo al Coronavirus y ser víctima de un infarto. José Manuel, de 60 años de edad, cumpliría 61 el próximo 03 de octubre. Fue comunicador por cerca de 40 años y en los últimos años era director y conductor del programa radial “Con Valor y Con Verdad” en la estación La Sonora de Nogales.

Al morir era presidente de la Asociación de Periodistas del Norte de Sonora y miembro del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex, A.C.)…También fue Premio Nacional de Periodismo en 2013 y recibió un reconocimiento del Club Primera Plana de periodistas de la Ciudad de México, el pasado 20 de septiembre, por sus 35 años de ejercer el periodismo.

En lo personal me sorprendió la muerte de José Manuel, ya que platiqué con él por teléfono y WhatsApp los últimos días de su vida…El sábado ya no me contestó un mensaje de WhatsApp…El jueves me dijo que se sentía muy mal y que rezara por él, lo hice, pero no alcanzaron mis rezos…Que en paz descanse el buen amigo José Manuel…Recibimos juntos el premio,( yo por mis 45 años en el periodismo diario) el pasado 20 de septiembre en el teatro de la Ciudadela, de la Ciudad de México.

Continúan los enfrentamientos a balazos en Caborca y en Altar, Sonora

Enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado en el Municipio de Caborca dejó un saldo de dos personas sin vida y un menor lesionado con arma de fuego. De acuerdo a autoridades Policiacas, el menor herido participó en la balacera en hechos reportados cerca de las 2:30 de la madrugada del domingo.

En un inicio se encendieron los códigos por el enfrentamiento con armas de fuego en la carretera camino a Las Calabazas. En el lugar los oficiales aseguraron las armas de los fallecidos y una camioneta. Las autoridades mencionaron también que en el ejido Llano Blanco del Municipios de Altar, también ocurrió otro enfrentamiento. La Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades Estatales recorrieron el lugar de los hechos la mañana del domingo en donde hallaron más armas.

En redes sociales reportan que en este tramo durante la madrugada del domingo a varios trailers les poncharon las llantas con puntas de acero que arrojaron sobre la carretera. «Nos están ponchando las llantas los sicarios», dijo una persona en un video. Agregó que el 80% de los autos que estaban en el tramo Altar-Caborca tenían las llantas ponchadas.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.