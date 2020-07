Habrá cierre de la frontera entre Sonora y Arizona; entre México y Estados Unidos

Para fortalecer las estrategias de prevención ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19), la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que a partir de este fin de semana se iniciará un operativo, con filtros en la frontera, para frenar el cruce de Estados Unidos hacia Sonora, de personas con actividades no esenciales.

La mandataria estatal indicó que, ante el rebrote de contagios registrado en Arizona, además de la aproximación de una fecha festiva en Estados Unidos, como lo es el 4 de Julio, solicitó al canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, apoyo para hacer efectivo el cierre fronterizo entre Sonora y Estados Unidos para personas con actividades no esenciales, quien señaló que será el Instituto Nacional de Migración (INM) quien se coordine con el Gobierno del Estado para colocar filtros en los cruces fronterizos.

“Va a haber filtros en las fronteras, tanto en San Luis Río Colorado, como en Nogales, como en Agua Prieta, en las fronteras, para advertirle a la gente que no puede pasar, a menos que venga a algo esencial, no nada más a (los visitantes de) las playas sino los municipios de la sierra, todos vamos a estar en alerta en este momento, a evitar que vengan ya sean paisanos, norteamericanos o quienes quieran venir a pasar el fin de semana, y ponernos una carga mayor en el tema del Covid”, afirmó.

Además, la gobernadora Pavlovich solicitó al canciller Marcelo Ebrard el apoyo para que en las distintas embajadas y consulados en Arizona se informe de este cierre fronterizo a personas con actividades no esenciales, y así evitar que los ciudadanos se desplacen a los cruces fronterizos, ya que únicamente se permitirá el acceso a personas con actividades esenciales como trabajo, cruces comerciales y actividades que tengan que ver con salud.

Reiteró que las actividades esenciales como las relacionadas con el intercambio comercial, actividades laborales, atención y servicios médicos, adquisición de medicamentos y seguridad, se mantienen con autorización para cruces en ambas direcciones de la frontera. La titular del Ejecutivo Estatal señaló que otra de las acciones a realizarse en la entidad será el cierre de playas y la navegación.

“Ojo, no es solo el filtro de la frontera, es el filtro de la playa, es el filtro del municipio a donde quieran ir, si quieren ir a visitar a una persona en una región serrana en pueblos del Río Sonora, en fin, ya sabemos cuáles son los lugares que normalmente nuestros paisanos o los norteamericanos visitan”, aseguró. En cada uno de los filtros que se colocarán en las fronteras con Estados Unidos, detalló la gobernadora Pavlovich, se contará con presencia de elementos del sector salud, del Instituto Nacional de Migración, así como elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno.

Los comerciantes del centro de la ciudad no le dieron una “manita de gato” a sus negocios

Realicé un recorrido por el centro de la ciudad de Hermosillo y me pude dar cuenta que en toda la cuarentena los comerciantes no les pegaron una “manita de gato” a sus establecimientos, sin embargo, no dejan de presionar a las autoridades para que los dejen abrir sus negocios. Los empresarios deberán de hacerles algunas modificaciones a sus comercios para volverá abrir las puertas al público en general. Se dicen que serán cambios sencillos, pero obligatorios.

En lo personal creo que no es tiempo de abrir las puertas de las empresas, porque la pandemia del Coronavirus cada día provoca más contagios y muertes, poniendo en riesgo la vida de los sonorenses…Se entiende que no hay dinero para seguir encerrado, se tiene que hacer algo para salir a trabajar sin el riesgo de contraer la enfermedad. Los especialistas médicos buscan la clave de esta combinación, pero hasta ahora no se ha encontrado y los gobernantes no haya qué hacer.

Los empresarios, grandes y pequeños, buscan el apoyo del gobierno para contrarrestar la situación, pero hastaahora no ha habido una respuesta, al menos es lo que dicen. Todo mundo está pidiendo apoyos, menos las pequeñas empresas editoriales que esperan que pronto termine la contingencia y que todo vuelva a la normalidad. Los periodistas y sus empresas están sufriendo la situación provocada por el Coronavirus y siguen cumpliendo con su labor como servidores pública.

Los periodistas somos servidores públicos al servicio de la comunidad, por eso nunca nos rajamos y seguimos adelante con nuestra misión, más en estos momentos de contingencia en donde informar y comunicar a la sociedad es fundamental. Las autoridades proporcionan la información, pero los periodistas van varios pasos adelante, porque les gusta investigar. Además, el buen reportero tiene un sexto sentido que le permite realizar mejor su trabajo de investigador.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos