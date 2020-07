Solo hay de dos sopas, o te mueres de Coronavirus o de hambre, escoja

Aquí solo hay de dos sopas, o te mueres de hambre o de Coronavirus, por lo que las autoridades tienen que dar un paso muy importante. Los empresarios, grandes y chicos, están presionando a los gobiernos para que levante las restricciones y que todo vuelva a la normalidad, cuando la pandemia no se quiere ir y siguen registrándose contagios y muertes todos los días. Los hospitales se encuentran casi a su máxima capacidad y la gente quiere respetar las medidas de seguridad.

En la Ciudad de México este lunes ya se miró movimiento y el gobierno declaró a la capital del país en alerta amarillas, cuando todavía se encuentra en semáforo rojo…Así va a pasar en todo el país que se irán anunciando las nuevas luces como si hubieran firmado contratos con las funerarias y las iglesias para depositar las cenizas de los fallecidos. En Sonora todavía nos encontramos en semáforo rojo y los comerciantes le advierten al gobierno con abrir sus negocios este miércoles.

A pesar de los registros de tantas personas contagiadas y muertas, todavía existen personas que no creen en las medidas de seguridad del gobierno. Otros lanzan sus comentarios en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por no tomar las medidas preventivas a tiempo, lo cierto que estas fueron superadas por la enfermedad, en donde los tres niveles de gobiernos están haciendo lo que se puede para evitar los contagios y no se logra avanzar en nada. El mal sigue.

En cuanto se vayan pasando los semáforos de rojo a amarillo, al rato los declararán en verde en todos los estados del país, después declararán que regresó la pandemia, lo que pasa que todavía no se ha ido y permanece entre nosotros, como está ocurriendo ya en otros países del mundo. Qué difícil la decisión que tienen que tomar los gobernantes, por eso les digo que solo hay de dos sopas, a te mueren de hambre o de Coronavirus…Esperaremos la decisión final en los estados.

El Gobierno federal ya le echó la “bronca” a los estados, municipios y a la ciudadanía en general, cuando creo que nadie tiene la solución al problema…La lucha se debe de dar entre todos mientras el mal pase o se tenga una vacuna que venga a calmar la situación, porque, como lo han dicho los médicos responsables, la enfermedad llegó para quedarse y los que tenemos que cambiar de hábitos de alimentación y de otros somos los mexicanos y los habitantes del mundo.

A lo mejor necesitamos llevar una vida más sana, con menos excesos en todo, esto solo por decir algo, porque tampoco quiere decir que nos hagamos vegetarianos o carnívoros, dejar los vinos, licores y cerveza; o el cigarro y las sodas, o el sexo…No se sabe, los científicos se encuentran realizando estudios para “darle al clavo” y existen varias vacunas en etapa de prueba y se siguen buscando más fórmulas para eliminar la enfermedad, o cundo menos quitarle un poco lo letal.

Una pregunta para las autoridades de Salud y para los ayuntamientos

Una niña de ocho años de edad me preguntó ¿qué harán luego de que se saturen todos los hospitales y no haya espacio para atender a los enfermos del Coronavirus? Esto luego de escuchar en las noticias de la situación que guardan los nosocomios de la entidad, pero no tuve respuesta y mejor se las dejo a las autoridades de Salud.

También se podrían acabar los espacios en los panteones, esperemos que esto no llegue a suceder y que ya pronto pase la pandemia que traer asustado a todo mundo y aun así se reactivará la economía en unos días más. En Sonora no tardan en abrir las puertas de todos los negocios para reactivar la economía.

Importante el impulso del comercio local para reactivación económica de Sonora: Luis Núñez

Al permanecer Sonora en color rojo en el semáforo nacional de riesgo por Covid-19, se giraron instrucciones para que se mantengan en reactivación económica solo los 38 sectores que desde un inicio no han cerrado sus actividades, así como la minería, la industria de la construcción y la fabricación de equipo de transporte, es decir el sector automotriz y de autopartes, y la industria aeroespacial, informó Luis Núñez Noriega.

El vocero para la Reactivación Económica de Sonora, en su mensaje a los sonorenses, reafirmó que buscando estrategias de reactivación económica, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha concretado alianzas con empresas líderes en el comercio digital. Por ello, presentó el proyecto integral “Sonríe Sonora”, con el que se busca la generación de oportunidades para los comercios locales, a través de la plataforma digital Alibaba, que por su expansión internacional garantiza el éxito de esta comercialización.

“Impulsar el comercio local, impulsar el comercio de nosotros, de lo que nosotros producimos, sentirnos orgullosos de lo que somos, podemos ser valientes, podemos tener templanza, fortaleza, podamos llenarnos de valentía y coraje para salir adelante, tenemos talento y somos innovadores, es parte de los grandes beneficios que traen consigo esta estrategia que nos mostró la gobernadora”, expresó.

Núñez Noriega afirmó que el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Economía, se ha dado a la tarea de encontrar nuevas vías para actuar y el comercio electrónico ha sido una de ellas, para las pequeñas y medianas empresas, pues se estima que 75 por ciento de las 117 mil unidades productivas que existen en el estado pertenecen a este sector y con estos esfuerzos de buscar plataformas digitales podrán mostrar y comercializar sus productos de esta manera.

