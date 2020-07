Emiten recomendaciones por intenso calor

Las personas no deben exponerse directamente al sol por periodos prolongados y si lo tienen que hacer deben cubrirse con sombrilla o sombreros e ingerir muchos líquidos

Ante las temperaturas extremas que se registran en la ciudad, autoridades de Protección Civil Municipal exhortaron a la ciudadanía a seguir las medidas preventivas para no sufrir un golpe de calor o deshidratación.

El jefe de Inspectores de la institución, Rafael Robles Jáuregui, señaló que en estos días en los que las temperaturas máximas rebasan los 45 grados es primordial que los ciudadanos tomen precauciones para prevenir problemas de salud, tales como evitar salir en horarios donde exponerse lo más posible al sol, usar ropa de colores claros y manga larga, usar sombrero o sombrilla, lentes y bloqueador solar, e ingerir abundante agua.

«Las personas no deben exponerse directamente al sol por periodos prolongados y si lo tienen que hacer por su trabajo o actividades que realizan, deben cubrirse con sombrilla o sombreros, e ingerir muchos líquidos”, dijo Robles Jáuregui.

El coordinador de Inspectores de la dependencia municipal enfatizó el no dejar niños ni mascotas dentro de los vehículos, pues en estos las temperaturas alcanzan los 80 grados centígrados y puede traer consecuencias fatales.

Atienden a 69 personas en situación de calle

Al menos 69 personas en estado de indigencia y migrantes fueron atendidas el pasado lunes en el operativo implementado por la Unidad Municipal de Protección Civil, para brindarles hidratación ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, informó Santa Aguilar Castillo.

La titular de la dependencia dijo que personal de la coordinación municipal realiza recorridos por diferentes puntos de la ciudad entregando apoyo de agua y suero por las altas temperaturas que se presentan en Hermosillo y que el pasado lunes fueron de 45 grados centígrados con una sensación térmica de 47.

Los recorridos se llevan a cabo en puntos donde se concentran mayormente las personas en condición de calle y migrantes como plazas, parques, puentes, hospitales y las vías del tren.

El pasado domingo se brindó apoyo a 63 personas indigentes que se encontraban principalmente en parques y plazas públicas, y 69 el pasado lunes, a quienes se les entregó agua embotellada y suero.

El operativo por parte de Protección Civil Municipal permanecerá vigente en tanto el termómetro continúe marcando temperaturas de 45 grados centígrados o más, para brindar atención a esta población vulnerable y evitar problemas de salud derivadas del calor.