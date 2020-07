Detienen a tres vinculados a matanza en Irapuato

En el Centro de Rehabilitación habrían fallecido 26 personas durante el ataque armado

La Fiscalía General de Guanajuato informó sobre la detención de tres presuntos responsables de la matanza de 26 personas en un centro de rehabilitación Irapuato, al tiempo que el líder criminal conocido como «El Marro» se deslindó del crimen.

«Se anuncia la identificación de los tres principales imputados en tan atroz crimen, en contra de quienes se solicitaron los mandamientos judiciales correspondientes; ya se encuentran detenidos», informó la Fiscalía.

«Estas personas fueron detenidas en un operativo conjunto entre el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado, y el Grupo Táctico Guanajuato (GTO) de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado».

El pasado miércoles, un comando armado sometió y ejecutó a 26 jóvenes en un centro de rehabilitación, conocidos como anexos, en Irapuato.

Esta misma noche, José Antonio Yépez Ortiz, alias «El Marro» y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, se deslindó de dicho ataque, a través de un audio difundido en redes sociales.»Les quiero hacer saber que ya con este pinche asunto de ese anexo ya van como tres o cuatro que me enchalecan (me adjudican), que nosotros ni al caso», dijo.

«Yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo no tuve ni madres qué pinches ver, y nomás se los hago saber porque tal parece que… no sé de qué manera, pero para lo que son buenos es para lavarle el coco a la gente».

Minimizado en su estructura criminal y en el robo de hidrocarburos -su principal fuente de ingresos-, «El Marro» también se deslindó de las amenazas en contra de la Refinería de Salamanca y acusó a la Guardia Nacional de «sembrar» cartulinas firmadas por el Cártel de Santa Rosa de Lima.