Descartan cancelar obras de drenaje en Kino

Pese a la oposición de grupos radicales porque se introduzca la red de drenaje en Bahía de Kino, no se detendrá la obra que beneficiará a seis mil habitantes y tendrá una inversión de 30 millones de pesos, informó Herman Valenzuela Salas.

El coordinador de Operaciones de Agua de Hermosillo, señaló que actualmente la gente hace uso de letrinas para sus necesidades y este servicio es tanto una obligación como un derecho, constitucional, por lo que este proyecto consiste en la construcción de la red de alcantarillado y un carcamo de rebombeo para recolectar estas aguas y enviarlas a la planta tratadora.

«El drenaje es algo fundamental en una comunidad bastante grande como lo es Bahía de Kino. Es una obra que mejora la calidad de vida de población. Es un derecho que tienen los mismos habitantes; es una obligación del municipio ofrecer este servicio. Y son, tanto la obligación como el derecho, constitucionales”, dijo Valenzuela Salas.

Mencionó que este proyecto es financiado por el programa federal del Fondo Metropolitano y ejecutado por la Comisión Estatal del Agua.

«La obra inició en su primera etapa con la construcción de la red de drenaje, pero ha tenido poco avance debido a un grupo de personas que se oponen al proyecto, por lo que personal de la CEA se estan encargando de tener un acercamiento con ellos. Yo siento que la gente que no está de acuerdo con el proyecto no se ha abierto realmente a los beneficios que van a tener», apuntó.

El funcionario de agua, comentó que este proyecto se tenía gestionando desde hace 10 años y se tiene proyectado concluir este año por parte de la CEA, por lo que de no hacerlo, se perderá el recurso para ello.