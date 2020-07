Descarta iniciar ciclo escolar con clases presenciales

Por registrar el estado y el país aún un alto número de contagios por Covid-19, se advierte que no es momento regresar a clases presenciales, lo cual será hasta que las autoridades sanitarias consideren seguro este proceso para estudiantes, docentes y trabajadores de los planteles escolares, subrayó Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura.

Indicó que las autoridades educativas estatales continuarán trabajando en tareas de capacitación docente y actividades de preparación al que seguirá la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar Virtual, ello a partir de este lunes, en conjunto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública.

Guerrero González especificó que además se realizan recorridos por escuelas, en conjunto con personal del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para detectar necesidades en edificios escolares y realizar las acciones necesarias.

De acuerdo a autoridades sanitarias federales y estatales, no es momento de regresar a las aulas escolares en Sonora, subrayó, y no se ha determinado aún la fecha de posible inicio de clases y la modalidad.

Este lunes inició la capacitación a distancia de docentes y estructura educativa, que concluirá con la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar Virtual, como parte de las actividades preparatorias de actualización que se realizan anualmente, informó Patricia Calles Villegas, subsecretaria de Educación Básica de la dependencia estatal.

Indicó que participan jefes de sector, jefes de enseñanza, supervisores, directivos, asesores técnico pedagógicos (ATP) y docentes para atender desde sus hogares los lineamientos emitidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP).

El objetivo, añadió, es garantizar que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación en ambientes seguros y saludables, propicios para su aprendizaje, bienestar y desarrollo integral.

Con base en la Ruta de Implementación Estratégica presentada en la Reunión Nacional con Autoridades Locales de Educación Básica, indicó, del 20 al 24 de julio se capacitará a jefes de sector, jefes de enseñanza, supervisores, directivos y ATP.

Posteriormente, del 27 al 31 de julio se llevará a cabo la Capacitación Docente y finalmente, la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar será del 3 al 7 de agosto.

Calles Villegas menciono que la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), ha puesto a disposición de los colectivos docentes una serie de materiales y documentos para el desarrollo de las actividades.