Deja choque una persona muerta

Un impresionante accidente automovilístico se registró la mañana de este martes en el libramiento a Calvillo, en Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la mañana a la altura del kilómetro 7, en donde un tráiler con caja y una camioneta pick up se impactaron de manera frontal

Una camioneta pick up y un tráiler caja seca una sola caja , caja seca, con refrigerante, el cual transportaba material carne de puerco”, dijo Miguel Murillo, comandante de Bomberos municipales.

Tras el impacto los vehículos terminaron incendiados. La camioneta carburaba con gas LP, por lo que tenía dos tanques de 200 litros los cuáles afortunadamente no explotaron; mientras el tráiler utilizaba diesel, componentes que dificultaron las labores de enfriamiento.

Al llegar al lugar encontramos que la camioneta pick up contaba con dos cilindros de carburación de gas de 200 litros cada uno , los cuales estaban prendidos , el tracto con dos tanques de 200 litros cada uno también ambos prendidos y eso dificultó un poco las labores se requería espuma, agua, polvo de todo tuvimos que utilizar para poderlo controlar”, señaló Murillo.

En el sitio fue encontrado el conductor de la camioneta, el cual perdió la vida.

«En el lugar por el impacto encontramos una persona al parecer el chofer de la camioneta lo encontramos del lado izquierdo del lado del conductor tratando de salir , la persona quedó en ese lugar muerta, calcinada, del tráiler no encontramos a nadie de momento , no puedo confirmar si se dio a la fuga, no se logró ver”.

El libramiento fue cerrado a la circulación en ambos sentidos por varias horas.