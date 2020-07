Da Valdez la cara por el boxeo azteca

El pugilista sonorense enfrentará al boricua Jayson Vélez,y de ganar, entonces sí esperará nada más el acuerdo para ir con Berchelt por el cetro Superpluma CMB

El excampeón Óscar Valdez tiene tres razones para olvidarse un poco de la esperada pelea con Miguel Berchelt por el campeonato Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Primero lo hará porque quiere concederle el respeto que se merece su enemigo en turno, el contendiente Jayson Vélez. Segundo, porque para él es un privilegio estelarizar una cartelera en Las Vegas en medio de una pandemia. Tercero, porque quiere gozar al máximo el vivir un capítulo más de la rivalidad entre México y Puerto Rico en el boxeo.

El invicto mexicano Valdez (27-0, 21 Ko’s) y el puertorriqueño Vélez (29-6-1, 21 Ko’s) protagonizarán la batalla estelar en la cartelera de Top Rank en La Burbuja del MGM Grand de Las Vegas.

La cartelera contará además con la participación del excampeón mundial Isaac Dogboe y los noqueadores Elvis Rodríguez y Édgar Berlanga.

Previo a su cita con el ring, Valdez charló con ESPN KnockOut y se dijo emocionado por volver al ring.

Será su primer pleito desde que venció en noviembre pasado a Adam López. De ganar Óscar, quien entrenó con Eddy Reynoso en Guadalajara para esta contienda, entonces sí esperará nada más el acuerdo para ir con Berchelt por el cetro Superpluma CMB en una guerra mexicana.

“Para mí es un honor estar peleando con un puertorriqueño, estar en Las Vegas, en una pelea estelar, y quizá nos va a afectar la pandemia porque no va a haber afición, pero creo que mucha gente va a estar viendo esta pelea, desde chico he visto peleas, esta gran rivalidad entre México y Puerto Rico, y hoy tenemos la oportunidad de sumar, y prometo dar lo mejor de mi parte”, dijo Óscar en la entrevista.

«Guerra» de naciones

Evidentemente, Valdez recuerda algunos grandes triunfos mexicanos, pero también algunos boricuas en la guerra sin cuartel.

“No me tocó ver algunas de las grandes, pero de Salvador Sánchez y Wilfredo (Gómez) he visto mil veces los videos, los de Julio César Chávez con (Edwin) Rosario y (Héctor Camacho) «El Macho», y una que me acuerde, la de (Antonio) Margarito con (Miguel) Cotto, aunque todos sabemos que Margarito hizo trampa, pero de mis favoritos, cuando (Orlando) Salido fue contra un «Juanma» López que estaba en su apogeo, y a «El Siri» lo llevaron como si fuera un bulto, pero le calló la boca a muchos.

Incluso Óscar de la Hoya con (Félix) «Tito» Trinidad y muchos más, la rivalidad siempre ha estado ahí, siempre han dado un gran espectáculo”, recordó el orgullo de Nogales, Sonora.

Sin darle muchas vueltas, Valdez cree que en el boxeo, un México contra Puerto Rico debe ser uno de los grandes clásicos, si no es que el más grande. “Es un clásico. Yo lo comparo con un Yankees-Boston en las Grandes Ligas, hay mucha historia, pero a la misma vez, es un deporte, cada quien defiende lo suyo, y aunque sé que tengo muchos fanáticos de Puerto Rico, quizá van a estar apoyando a su paisano, así como los mexicanos espero me estén apoyando en esta pelea, que para mí es una bendición tener la oportunidad de estar peleando en medio de esta pandemia”, recalcó Óscar.

«Vence» a báscula

Este lunes en la ceremonia de pesaje, Valdez marcó 129.9 libras, mientras que Vélez registró las 130 pactadas para la batalla. La de este martes será apenas la segunda pelea de Óscar en esta división tras abandonar la categoría Pluma, mientras que Vélez también buscará cobrarse cuentas pendientes con el boxeo luego que le quitaran los jueces un triunfo sobre Jaime Arboleda en febrero pasado. Al final, los dos pondrán toda la carne al asador.

“Tengo que aprovechar al máximo esta oportunidad, si gano, llega la oportunidad de pelear por el título del CMB, y él sabe que si gana se le va a presentar otra oportunidad, pero me he preparado para seguir con este camino para cumplir mi sueño. Tuvimos una muy buena preparación en Guadalajara, corrimos hasta con cubrebocas, era incómodo, pero necesario porque se viene una gran pelea”, sentenció Valdez.