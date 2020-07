Da resultados protocolo de uso de plasma convaleciente

En esta semana se han recuperado a dos pacientes que estaban intubados

Un protocolo de investigación de plasma convaleciente para pacientes graves y muy graves por Covid-19 se implementa en el Hospital General del Estado (HGE), informó Luis Mario Villela Martínez.

El profesor investigador de la Universidad del Valle de México y líder del proyecto, detalló que esto es posible gracias al apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y del secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, a través del director del HGE, Marcos Serrato Félix.

Detalló que son un gran grupo de médicos, enfermeras, administrativos e investigadores dedicados a este proyecto, el cual no es una terapia nueva al haberse utilizado ya en otras enfermedades.

“El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre y se obtiene de pacientes que ya han superado la enfermedad por Covid-19, estimula a su sistema inmunológico y se producen anticuerpos que van dirigidos a combatir el virus”, precisó Villela Martínez.

Este plasma, refirió, inactiva al virus, lo inhibe y con ello se ayuda a las personas que no han podido responder correctamente o no han podido crear las defensas necesarias para detenerlo.

La mortalidad de los pacientes intubados es muy alta y es lo que se busca evitar; en esta semana se han podido extubar a dos pacientes por el uso de plasma convaleciente, dos médicos que enfermaron en la primera línea de batalla y podrán reincorporarse a su trabajo para seguir salvando vidas, expresó el hematólogo.

En el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS,) a cargo de Edgar Velázquez Vega, localizan a este tipo de pacientes recuperados y se les hace la invitación a donar su plasma, ya que la donación se realiza de forma altruista.

El médico hizo un llamado solidario a la población que ya cursó con la enfermedad a que acuda al CETS, ya que con la donación de plasma se ayudan a personas graves y muy graves de Covid-19 a recuperarse.

Este protocolo se utiliza en las ciudades más pobladas del país como ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y ahora en Hermosillo también. De 16 pacientes graves, 13 se han recuperado por el uso de plasma convaleciente entre todos estos lugares, refirió.

Los requisitos para la donación de plasma convaleciente son: tener entre 18 y 65 años, haber cursado con la enfermedad, contar con prueba de PCR positiva al inicio y tener 14 días o más sin síntomas. Los interesados pueden contactarse al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, al teléfono 2 13 09 28 o visitar la página www.donasangre.saludsonora.gob.mx.