Critica Siboldi arranque del torneo

Pese a que se tiene previsto iniciar este viernes las actividades del torneo Guardianes 2020, Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, afirmó que desde su punto de vista esta decisión no es la más acertada, pues no existen las condiciones sanitarias para dar el banderazo de salida a la competencia, aunque es consciente, que se está anteponiendo el tema económico para reactivar este rubro en todo lo que concierne al futbol mexicano.

«Está claro que el que se empiece este fin de semana el torneo es por un tema económico, la salud creo que no está siendo tomada muy en cuenta porque si vamos a ver la cantidad de contagios (de covid-19) que hay a nivel nacional y la cantidad de decesos, creo que sería imposible reanudar, pero no solamente el futbol, sino cualquier evento en el que haya mucha gente, creo que no sería lo adecuado”, expresó.

Asimismo, el timonel uruguayo comentó que en el plantel celeste no hay miedo por un posible contagio de covid-19 entre los integrantes de La Máquina, sin embargo, hay inquietud por transmitirlo a personas cercanas, como sus familiares.

“El temor no pasa por nosotros porque afortunadamente estamos saludables, aunque a cualquiera le puede pasar, la preocupación más importante es la familia, los que en casa tienen adultos mayores, esa es la problemática, que no nos queremos contagiar por poder transmitirlo a quien quizá no esté bien de salud, ese sería el temor, hay jugadores que acaban de ser papás”, declaró.

Por último, Siboldi dejó en claro que los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX tienen que ser más transparentes y reglamentar qué acciones deberán de tomar los equipos en caso de que se presenten contagios cuando comience el torneo.