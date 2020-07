«Coquetean» Cimarrones con Chelito Delgado

César «El Chelito» Delgado quiere volver a jugar, tras retirarse hace un año; sin embargo, explicó a ESPN Digital que tres equipos en México lo están «tentando» y su deseo es volver a pisar las canchas como jugador activo.

De hecho, afirmó que no lo haría por dinero, sino por el lugar a donde pudiera venir a jugar, ya que esto es muy importante para él, además de reconocer que tendrá que ver si el cuerpo le responde, luego de llevar muchos meses inactivo.

César Delgado indicó que recibió dos ofertas para preguntarle si le gustaría jugar, aunque no son invitaciones como tales, son de la Liga de Expansión, así como una invitación de Cimarrones en la Liga de Expansión.

“Es mi deseo volver a jugar, he hablado con dos personas, una de la Segunda División, o Liga de Expansión; me han preguntado si tenía la intención de jugar y les dije que sí, pero con esto de la pandemia está muy difícil”, explicó de inicio.

“Me hablaron dos personas de dos lugares que me interesan, no digo los nombres para no armar mas ‘quilombo’. Gaby Pereyra también me preguntó si quería ir a su equipo (Cimarrones) y le dije que iba a pensarlo, que iba a ver cómo estaba el tema de la pandemia. Acá en Argentina está todo parado, no se puede salir del país, pero mi deseo de volver a jugar está, y me llena de alegría de que me están invitando a jugar en México”.

Al hacerle saber que en la Liga de Balompié Mexicano hay un tope salarial de 150 mil pesos, señaló: “Acá no pasa por un tema de dinero, pasa por un tema que me han preguntado y eso es importante, que me hayan preguntado si quería volver a jugar. Me llena de alegría y bueno, tengo el deseo y las ganas de volver a jugar”.

Sin embargo, dijo que más adelante se verá si finalmente decide regresar a tierras aztecas para jugar, ya que con el tema del Covid-19 es imposible planificar.

Espera que el cuerpo le responda

Por otro lado, no dudó al expresar que pase lo que pase, continuará haciendo videos en Tik Tok, ya que es algo que le divierte mucho, “y luego, hay que prepararse bien, como lo he hecho toda la vida; eso no va a haber problema. Vamos a ver cómo responde el cuerpo después de mucho tiempo. Es un deseo que tengo, pero no depende pura y exclusivamente de mí”.