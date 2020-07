Convierten HGE en hospital Covid

Está al 100 por ciento de su capacidad informó el director del nosocomio

Ante la creciente demanda de espacio para atender pacientes con Covid-19, el Hospital General del Estado (HGE) se reconvirtió en su totalidad en hospital Covid, informó Marcos José Serrato Félix.

El director del nosocomio detalló que la ocupación del mismo está al 100 por ciento de su capacidad para la atención de pacientes con el virus, de ahí la necesidad de pasar el servicio de Urgencias general, es decir, urgencias no Covid al Hospital Integral de la Mujer (Himes).

“Es importante que la gente sepa que no estamos recibiendo pacientes de otro tipo, no queremos negar la atención, simplemente nos estamos ocupando de las urgencias por Covid por la gran demanda que hay ahorita, para protección de los mismos pacientes que no presentan el virus, así que todas esas urgencias ajenas a Covid se ven en el Himes”, resaltó Serrato Félix.

Agregó que Cruz Roja y el Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, trabajan en coordinación y están al tanto de la situación, por lo que, cuando se les presenta una urgencia no Covid, la trasladan al HIMES.

En cuanto a las consultas de especialidad, explicó que continúan llevándose a cabo aunque han disminuido considerablemente.

Mencionó que es una situación difícil, pero todo el personal médico, de enfermería y en general están trabajando con la mejor disposición y entrega para sacar adelante a los pacientes.

Serrato Félix reconoció el arduo trabajo que han venido realizando todos desde hace meses cuando inició la pandemia, es admirable, dijo, cómo a pesar del cansancio siguen dando lo mejor de sí mismos.

Por ello, hizo un llamado a la población a seguir con la medida de Quedarse en Casa, y si se tiene alguna salida esencial que sea con todas las medidas sanitarias que ya conoce, porque la emergencia no ha pasado.