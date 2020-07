Continúan trámites de precartilla,

La Junta Municipal de Reclutamiento permanecerá abierta durante el periodo vacacional del Ayuntamiento para realizar trámites de la precartilla militar los lunes, miércoles y viernes, informó Silvia Aganza Espinoza.

La encargada de la Junta de Reclutamiento, mencionó que estos horarios se manejan por la contingencia sanitaria y seguirán así durante las vacaciones oficiales del primero al 14 de julio, de 09:00 a 14:00 horas, para recoger o tramitar la precartilla militar.

“Este miércoles primero de julio inició el periodo vacacional para el Gobierno Municipal, pero las oficinas permanecerán abiertas para recibir la documentación para el trámite”, dijo.

Aganza Espinoza recordó que son dos mil 200 formatos de precartillas las que solicitaron este año a la Cuarta Zona Militar, por lo que esperan que los jóvenes acudan a realizar el trámite.

Indicó que los interesados deben acudir con cubreboca a las oficinas de la Junta de Reclutamiento ubicada en calle Nicolás Bravo, número 48, entre Doctor Paliza y Hoeffer, de la colonia Centenario.

Los requisitos son que acuda únicamente el solicitante, no haber realizado el trámite con anterioridad, acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Además de comprobante de domicilio de agua, luz o teléfono, CURP ampliado al 200 por ciento y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción (Solamente en caso de no haber nacido en Hermosillo), misma que puede obtener al llamar a la Junta de Reclutamiento del Municipio donde nació.

La convocatoria cierra el día 15 de octubre, por lo que reiteró el llamado a los jóvenes a realizar el trámite para su servicio militar y no esperar hasta el último día para entregar la documentación.