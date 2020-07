Continúa la capacitación a tianguistas de Hermosillo por parte del personal de las Brigadas de Vida del Gobierno Municipal, sobre los protocolos preventivos de sanidad para que reactiven sus actividades un vez que las autoridades de salud lo consideren conveniente.

Al respecto, el jefe de Inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Rafael Robles Jáuregui, informó que se ha brindado capacitación virtual a 200 comerciantes informales de los tianguis Los Olivos, Primero Hermosillo, Cerro Colorado y Villas del Real, y a 35 de manera presencial con los protocolos de sana distancia porque no pueden acceder a un equipo de computo e internet.

Indicó que el pasado lunes se habilitó una sala de juntas en la dependencia municipal con las medidas de sana distancia donde se brindó capacitación a grupos de cinco o seis personas sobre los protocolos sanitarios y la semana próxima serán 10 más en dos horarios para entregarles su constancia y que puedan reactivar sus actividades una vez que el semaforo de contagios baje.

«Las Brigadas de Vida siguen verificando los protocolos de sanidad en los establecimientos que ya abrieron; nosotros seguimos apoyando al comercio de tianguistas porque esos son los que más facilidad de acceder a un equipo de cómputo e internet y se les ha estado apoyando y visitando en pequeños grupos de seis personas para que culminen el proceso de capacitación para su reapertura», dijo Robles Jáuregui.

El jefe de inspectores de Protección Civil Municipal señaló que aún no hay fecha para reactivar este comercio informal toda vez que esto compete a Salud Estatal basados en el semáforo de contagios.

«Mientras siga en rojo el semáforo, la Secretaría de Salud tendrá restringida la actividad, no compete al Municipio eso», reiteró.