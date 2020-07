Califica «El Checo» Pérez en cuarto sitio

El piloto mexicano, Sergio «El Checo» Pérez, no estuvo al cien por ciento en la calificación del Gran Premio de Hungría, luego de dar a conocer que sufrió mareos en varias partes del circuito en el Hungaroring de Budapest.

No me sentía al 100 por ciento físicamente, por alguna razón me empecé a marear durante la quali. Estoy un poco tocado del cuello. No sé, fue de repente. Traigo muy poco de dolor en el cuello, pero de repente en algunas partes del circuito se dio un poco de mareo”, mencionó tras la calificación.

A pesar de las circunstancias, calificó como positivo salir desde la cuarta posición, esperando cosechar puntos para Racing Point.

Su coequipero, Lance Stroll, saldrá tercero, ocupando Racing Point la segunda fila de la parrilla de salida para el Gran Premio de este domingo.