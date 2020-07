Busca Urías afianzarse con Dodgers

El lanzador mexicano ha superado varios retos como una denuncia de violencia doméstica y varias cirugías, por lo que confía que esta temporada será la buena en Grandes Ligas

El mexicano, Julio Urías ve 2020 como un buen año para estabilizarse en el montículo de los Dodgers.

Desde su llegada a las Grandes Ligas, el sinaloense luchó para conseguir un puesto en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles y, gracias a la constancia y el esfuerzo que demostró en la pretemporada, fue nombrado cuarto abridor.

«Me siento preparado para encarar esta nueva temporada y esperemos que salgan las cosas como todos queremos. No me tomó de sorpresa, me comentaron que había posibilidades y que me preparara como todos los años, de la mejor manera y gracias a Dios que la oportunidad se me dio.

«Es la mentalidad que teníamos desde la temporada muerta, cuando empecé a practicar con mi trainer. Hicimos un gran trabajo como un equipo y estamos listos para encarar esta nueva temporada», comentó el zurdo, quien abrió ayer ante los Gigantes de San Francisco.

Con apenas 23 años, Urías ha sentido bastante presión en la MLB. En poco tiempo pasó de proyectarse como un prospecto estrella a ser suspendido 20 juegos por violencia doméstica, y en el camino tuvo que someterse a múltiples cirugías en los ojos y el hombro, por lo que su presencia en el roster principal fue intermitente.

«Desgraciadamente había que bajar a Triple A. Me subía a la loma con temor, y del año pasado para acá fui aprendiendo de eso, fui agarrando confianza en mí mismo y hacer el trabajo mío, que es lo que me corresponde y ya dejarle todo a ellos, a las oficinas y al cuerpo técnico. Gracias a Dios me dieron esta oportunidad de abrir y estar listo cada cinco días que era lo que yo quería», agregó Urías.