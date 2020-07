Busca Jesús Angulo consolidarse con Chivas

En el primer duelo de Chivas en la Copa por México, Jesús Angulo fue la grata revelación, con un gol y una asistencia para poner el 2-0 final sobre el Atlas.

«El Canelo» aceptó que este es el inicio de lo que espera, sea una gran campaña para él en lo individual y colectivo.

«Tomo este nuevo torneo como una nueva oportunidad, que la quiero aprovechar y sumar más minutos, porque jugué muy poco el torneo pasado. Lo veo como una oportunidad para crecer, ser un referente de Chivas y que el equipo califique y después pensar en un campeonato que todos queremos», indicó.

El volante mexicano también reconoció que el semestre pasado no estuvo cerca de su mejor versión, como se le pudo ver en Necaxa.

La verdad que sí sentí que me costó bastante. Mucha gente dice que a lo mejor pesa el escudo, yo no lo siento así. Hay mucha competencia en el equipo, hay compañeros que lo pueden hacer mejor en la banda izquierda y eso te hace mejorar. Me siento más cómodo, mejor adaptado. No sabría decirte porque me costó la adaptación, ahora me siento bien y hay que hablar del presente», comentó.

Finalmente, Angulo habló de la ilusión que tiene de jugar los Juegos Olímpicos y sobre el torneo preolímpico que fue cancelado debido a la pandemia.

«Todos los de mi categoría estábamos ilusionados con este torneo de tan alta categoría. Ya estaba la lista del preolímpico y se canceló, después fueron los Juegos Olímpicos.

«Esperemos que pronto inicie la nueva normalidad y que se pueda dar ese torneo tan importante, todos los que estamos en esta categoría tenemos la ilusión de ir para crecer tanto de manera individual como en el equipo», culminó.