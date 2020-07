Apoyará Amazon a empresarios sonorenses

A través del Pacto para Que Siga Sonora, la mandataria encabezó la capacitación en línea para enseñar cómo vender a través de la plataforma

Para dar seguimiento a las estrategias y programas del Pacto Para Que Siga Sonora, y brindar nuevas herramientas a los comercios y empresas sonorenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la capacitación en línea efectuada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, donde participaron directivos de la empresa Amazon mostrando la ruta para vender a través de esta plataforma.

En la reunión virtual, donde participaron más de 600 empresas en distintas plataformas digitales, la mandataria estatal enfatizó que ante la pandemia por el Coronavirus (Covid-19), es necesario brindarle el apoyo y las herramientas necesarias a los sonorenses, para que puedan enfrentar esta emergencia sanitaria y el Gobierno del Estado se ha enfocado en eso.

“En tiempos difíciles hay que sacar lo mejor de nosotros mismos y lo digo por los sonorenses, porque lo hemos hecho, lo han hecho todos, hemos implementado una gran cantidad de programas, desde microcréditos, incentivos fiscales, hemos parado auditorías, lo que queremos es que se haga una mejora regulatoria en todos los sentidos, que tratemos de impulsar el comercio de nuestras pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que representan el 75 por ciento de la economía de nuestro estado”, recalcó.

Facilitar estos semanarios virtuales de empresas tan importantes a nivel mundial es muy importante para la entidad, destacó Pavlovich Arellano, ya que forman parte de los programas que se han diseñado para los comerciantes y productos de la región, como el de “Consume local”.

“Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo que nos corresponde como sonorenses en este pedacito de tierra, hacer lo que tengamos que hacer, y es por ello que me siento muy contenta de poderle brindar esta capacitación a estas más de 600 empresas que están interesadas a empezar a vender en línea”, aseguró.

Por su parte, Emilio Cadena, director general y CEO, de Grupo Prodensa, señaló que el comercio electrónico es vital ante esta nueva realidad que se está viviendo en el mundo por la pandemia del Covid-19, además que en el nuevo TMEC hay un apartado especial sobre el llamado E-Commerce, por lo que felicitó a la gobernadora Pavlovich y a su administración por ser un gobierno facilitador.

“Te felicito por haber tomado la decisión de buscar a Amazon, de buscar cómo y de darles las herramientas a las MiPyMes, para triunfar en este momento donde el equilibrio y sé que tú has sido uno de los ejemplos en el país de, la salud primero, pero ver cómo encontramos alguna manera de mantener o de la reactivación económica que es tan importante para los sonorenses, para todo el país y todo el mundo, y esta es una de las maneras de mantener la salud, pero no descuidar la reactivación económica, de forma distinta, de forma moderna, así que te felicito como estado que te estés adelantando y estés dándole esta plataforma a las empresas”, afirmó.

Édgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de Amazon, indicó que alrededor del 60 por ciento de lo que se vende en la plataforma es producto de terceros y no del inventario de Amazon, de ahí la importancia que tiene que los comerciantes se animen a introducirse a la venta digital, además que potencializa su oportunidad de exportación y abona al tema de salud.

“Como hoy sabemos en realidad el comercio electrónico y la economía digital ayuda al tema de salud dado que evitan que muchas personas estén en la calle, se puedan vender sus productos y también es una herramienta importante para garantizar lo que están buscando los gobiernos estatales, locales o federales, por supuesto, que es garantizar la salud de las personas”, dijo.