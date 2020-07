Apoya Regina Blandón aborto legal y provoca opiniones divididas en redes sociales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este miércoles el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Veracruz

Todo un debate ha surgido al buscarse despenalizar el aborto en el estado de Veraruz. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en contra del proyecto que obliga al Congreso de Veracruz a modificar su Código Penal local, con el fin de despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La actriz Regina Blandón se pronunció al respecto.

Con cuatro votos en contra por parte de ministros de la Primera Sala de la SCJN, se desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Carrancá, con el que se buscaba reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal estatal de Veracruz, al considerar que criminalizan el aborto y atentan contra los derechos de las mujeres.

En sus redes sociales Regina Blandón mostró su apoyo al aborto legal, causando muchas opiniones divididas. «El debate no es: aborto o no aborto, es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo Fernando Bonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales.

«La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso, aborto legal ya».

Asimismo Regina Blandón manifestó en su post: «nosotras decidimos, derechos para todas». Algunos de sus seguidores apoyaron sus palabras y otros más lanzaron críticas en su contra. «El aborto es un crimen, es un ser humano, mejor promueve los anticonceptivos, que decepción contigo», «solo por esto te voy a dejar de seguir, no vamos en la misma sintonía», «no Regina, no estoy de acuerdo, en ningún país donde se aprobó el aborto disminuyeron, aumentaron por qué se volvió un método anticonceptivo. El debate debería ser el que dice la constitución, proteger la vida».