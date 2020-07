Aplicará regla de los cinco cambios

En el marco de la presentación de las nuevas reglas arbitrales que entraron en vigor el 1 de junio pasado y sobre cómo será su implementación en el próximo año futbolístico, que dará inicio este jueves con el arranque del Torneo Guardianes 2020, el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, aprovechó para confirmar que en la Liga MX también se realizarán cinco cambios por partido, así como se ha implementado en algunas ligas de Europa tras la pausa por la pandemia de coronavirus.

A raíz de la pandemia, la FIFA realizó una modificación transitoria para las ligas que así lo deseen hacer, permitiendo 5 sustituciones en 3 oportunidades. Cabe señalar que los cambios hechos en el medio tiempo no cuentan como una ventana, es decir que no cuenta como oportunidad”, comentó.

Esta modificación se hizo pensando en las ligas que si retomarían la actividad de sus campeonatos suspendidos. Sin embargo, la Liga MX decidió dar por concluido el Clausura 2020.

Brizio fue enfático al señalar que el balance del VAR sigue siendo positivo y que seguirán capacitando a los colegiados en esta herramienta.

El VAR no arbitra, no le dice marca penal, expulsión, saca tarjeta; el VAR solamente mostrará los mejores ángulos de la jugada y el árbitro tomará la decisión final”, mencionó Brizio.

Además, aseguró que los gestos a favor del movimiento Black Lives Matter no serán sancionados, por el contrario, contarán con el apoyo de la FMF, como la genuflexión hecha por el silbante Adalid Maganda tras poner la rodilla en el césped previo a un partido de la Copa por México.

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa aseguró que no se tienen contempladas sanciones dentro del reglamento para aquellos que no sigan con las normas sanitarias que estipula el protocolo.

Las sanciones disciplinarias no las tenemos contempladas, no lo tenemos en el reglamento para que se pueda sancionar con alguna tarjeta amarilla o roja o alguna suspensión en particular no las tenemos registradas. Con mucho gusto platicaré con el presidente Bonilla para ver cuál es su percepción en ese sentido y si hay alguna indicación adicional de último momento que se tenga que contemplar antes del inicio de la jornada uno a nivel de la Comisión Disciplinaria se revisará”, sentenció.