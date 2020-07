Anuncia Metallica álbum especial

«S&M2» cobra vida con la edición en directo de Metallica y la Sinfónica de San Francisco; el álbum estará disponible en multitud de formatos diferentes

Los conciertos «S&M2» de Metallica y la Sinfónica de San Francisco de septiembre de 2019sirvieron de gran inauguración del Chase Center de San Francisco y reunieron a la banda y a la Sinfónica por vez primera en veinte años -desde el álbum ‘S&M’ de 1999-.

Las actuaciones con todas las localidades agotadas fueron recibidas intensamente por los 40,000 fans que viajaron de casi 70 países para ver a Metallica jugando en casa, en su San Francisco natal.

El 28 de agosto «S&M2» cobra vida con la edición en directo de Metallica y la Sinfónica de San Francisco. El álbum estará disponible en multitud de formatos diferentes que abarcan desde el álbum digital en todas las plataformas de streaming, a 4LPs de vinilo, 2CDs, versiones en DVD y Blu-ray y una edición limitada de Caja Deluxe que incluye 4LPs de vinilo en color + 2CDs + Blu-ray y partituras musicales, púas de guitarra, un póster y más sorpresas.

De hecho, en Metallica.com hay disponible una exclusiva edición limitada a 500 copias de Box Súper Deluxe, con partituras usadas por la orquesta Sinfónica durante los conciertos firmadas de puño y letra por los cuatro miembros de la banda (además de todo el resto del contenido de la Caja Deluxe).

Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, el álbum en directo S&M2 recoge más de dos horas y media de James, Lars, Kirk Hammett y Robert Trujillo uniendo sus fuerzas a la Sinfónica de San Francisco de 80 componentes, junto a su Director Musical, Michael Tilson Thomas, y su director Edwin Outwater.

El film del concierto es una nueva edición realizada por Joe Hutching (Through The Never) y tanto el audio como los visuales van más allá, alcanzando otro nivel desde que se emitiera en octubre de 2019 la versión de cines que se estrenó en 3700 en todo el mundo.

A modo de anticipo, además, el grupo presenta los videos de «Nothing else matters» y «All within my hands»‘, ya disponibles en su canal oficial de YouTube junto al tráiler del lanzamiento.