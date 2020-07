Analiza Trout su participación en temporada

El beisbolista Mike Trout, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, dijo este viernes que aún no ha decidido si participará en la temporada de Grandes Ligas a partir de finales de mes a causa del coronavirus.

En una videoconferencia de prensa tras la primera práctica de Los Angelinos de Los Ángeles, Trout explicó que tiene conversaciones diarias con su esposa, Jessica, sobre la posibilidad de que renuncie a jugar este año para evitar contraer el virus.

La pareja está esperando su primer hijo en agosto.

«Amo el beisbol, pero tengo que hacer lo que es correcto para mi familia. Será una decisión difícil si algo sucede en el futuro», dijo Trout.

Algunos beisbolistas, como Ryan Zimmerman y Joe Ross del vigente campeón, Nacionales de Washington, ya han anunciado que no participarán en la temporada, que arrancará el 23 ó 24 de julio con partidos a puerta cerrada y un calendario reducido a 60 juegos.

Trout, de 28 años, reconoció que le preocupa perderse el nacimiento de su primer hijo si contrae el virus.

«Creo que lo más importante es que, en estas próximas semanas, si doy positivo, es mi primer hijo, y tengo que estar allí. Si doy positivo, los doctores me han dicho que no puedo ver al bebé durante 14 días. Jess no verá al bebé durante 14 días si ella da positivo. Estaremos muy molestos» sentenció Trout.