Alertan sobre prevención de incendios

Es recomendable dar mantenimiento y revisar constantemente las instalaciones eléctricas y de gas, por lo que se puede aprovechar este tiempo de resguardo domiciliario para ello

Con mantenimiento y revisión constante de instalaciones eléctricas en los hogares se pueden prevenir y evitar incendios, consideró el oficial de Bomberos Arturo Dávila Pacheco, al hacer un llamado a los hermosillenses para aprovechar este tiempo de estar 24 horas en casa por la pandemia poder detectar cualquier situación de riesgo.

Debido a la necesidad de permanecer en los hogares para evitar contagiarse por Covid-19, las probabilidades de algún incidente en el interior aumentan, por ello, el oficial de Bomberos, ofreció algunas recomendaciones preventivas.

A través de la plataforma virtual “Te Queremos Seguro”, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el bombero señaló que en primer lugar se debe identificar los lugares de riesgo en las instalaciones de las casas, así como el perfil de las personas que las habitan y que puedan ser más vulnerables.

Destacó que las instalaciones eléctricas son muy propensas a accidentes si no se tienen los cuidados pertinentes y que estos deben tenerse desde la construcción de los hogares, cumpliendo con las normas establecidas.

“Una gran cantidad de incendios de casa-habitación están relacionados en su inicio o con sobrecalentamientos en sus instalaciones eléctricos o con cortos circuitos, derivado generalmente de instalaciones que no están debidamente fabricadas”, enfatizó.

Dávila Pacheco resaltó que en el caso de las extensiones de luz se debe tener cuidado para no estar pisándolas de manera constante ya que el material se va a deteriorar y puede ocasionar un problema mayor.

“En el lado de las instalaciones de gas es muy importante entender que cualquier fuga que se presente es potencialmente una explosión, por más pequeña que sea y lo que tenemos que hacer es verificar la condición del cilindro de gas, tiene que ser la mejor”, dijo.

El bombero abundó que un cilindro de gas debe cumplir con los siguientes requerimientos: “bien pintado, libre de corrosión (sobre todo en la parte inferior del cilindro), la válvula en buen estado, verificar que la conexión de gas no tenga alguna fuga, el regulador de presión esté en condiciones adecuadas (recomendable que sea de cobre)”.

Respecto a los productos químicos para desinfectar la casa que han aumentado su uso debido a la pandemia por Coronavirus, Dávila Pacheco precisó que se deben seguir las instrucciones de cada uno, sobre todo en la dilución de estos, esto para evitar afectar la salud, indicó que no se deben mezclar por ningún y motivo y se deben guardar en un lugar seguro, sobre todo fuera del alcance de las niñas y los niños.

Las transmisiones de “Te Queremos Seguro” se realizan a través del Facebook del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana /prevencionsonora.