Acuden con cautela a comercios del Centro en el primer día de la reapertura tras confinamiento

Luego de más de cien días de permanecer cerrados por la pandemia del Covid-19, ayer en los negocios se vio a pocas personas

Luego de más de cien días de permanecer cerrados por la pandemia del Covid-19, los comercios del Centro de Hermosillo reanudaron sus actividades, en su fase de prueba con todos los protocolos de sanidad para evitar contagios.

Fueron alrededor de 400 establecimientos los que reactivaron su economía ayer bajo un horario establecido por el Comité Municipal de Salud de nueve de la mañana a tres de la tarde en esta contingencia.

En un recorrido realizado por Entorno Informativo se pudo apreciar un aumento del aforo vehicular en el primer cuadro de la ciudad, y una afluencia normal de visitantes recorriendo las tiendas.

Aún cuando se dio a conocer la reapertura de los comercios fijos y semi fijos con anterioridad no fue mucha la gente que se observó en las calles del Centro, ni en los camiones, sólo en el andador del Mercado Municipal que pese a encontrarse cercado, esto no ha evitado que los visitantes y vendedores ambulantes se sigan amontonando en los alrededores.

Joaquín Medina comentó que ha sido poca la gente que está llegando al Centro por la pandemia por temor a contagiarse, pero se están tomando todas las medidas preventivas para el ingreso de personas a las tiendas, como el uso del cubreboca, gel antibacterial y tapete sanitizante y la sana distancia.

«Todos traemos cubreboca y le pedimos a la gente que se lo ponga para poder ingresar a la tienda, además de darles sanitizante para cuidarnos todos y así salir lo antes posible de esta contingencia y que se normalice todo», expresó el vendedor.

Registra 30% de venta en primer día

Fueron aproximadamente 200 comercios no esenciales del Centro los que reanudaron sus labores ayer y que registraron un 30 por ciento de venta, informó Rubén López Peralta.

Otros 200 establecimientos están pendientes de implementar los protocolos, hacer limpieza y regresar mercancía que tenían resguardada, señaló el presidente de la Unión de Comerciantes de Hermosillo.

Mencionó que fueron establecimientos de ropa, zapaterías, botas y sombreros, productos de belleza, perfumería y de accesorios, joyerías y papelerías los que abrieron ayer, y que ya empezaron tener afluencia de visitantes luego de estar cerrados más de 100 días.

«Todo lo que se logró vender fue de un 30 por ciento que es bajo pero significativo considerando que no se tenía nada de venta», dijo.

López Peralta invitó a los visitantes a consumir local y no ingresar a comercios donde no cumplan con los protocolos de sanidad, como el uso de cubreboca, gel antibacterial y el tapete sanitizante para prevenir contagios, además de respetarlos para que cumplan con estas medidas preventivas para proteger la salud tanto de empleados como visitantes del Centro.

El líder de los comerciantes del Centro,

Añadió que las verificaciones por parte de autoridades de Salud, Protección Civil y del Trabajo continuarán a partir de hoy y durante las siguientes tres semanas, a la espera de buenos resultados y lograr extender el horario de apertura hasta las nueve de la noche.