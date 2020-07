¡Y sigue la fiesta!, a pesar de la pandemia

Reconoce alcaldesa que ha sido ¡un fracaso!

Rectifican y les ponen ejemplo a los bancos

Siguen haciendo “corto circuito” con la CFE

¡Y sigue la fiesta!, a pesar de la pandemia…Y está más que visto, que hay quienes en Hermosillo han preferido correr el riesgo del posible entierro, antes que el encierro, o el quedarse en casa, por como las fiestas han ido al alza, con todo y el letal peligro que significa el coronavirus, y es que esas pachangas aumentan el riesgo de contagios, de ahí por quéesta Capital sea la ciudad con más infectados. ¡Palos!

Tan es así que para prueba está el reporte que acaba de hacer el titular de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco Morales, de que los fiesteros se incrementaron un 60% el fin de semana, es decir, más del doble, a pesar de que los contagiosos tiempos no están como para festejos, debido a que la epidemia está en su punto más crítico, pero han sobrado a los que les ha valido, y le han dado rienda suelta a la “mexicana alegría”.

A tal grado han “agarrado la jarra”, que hubo dos eventos en los que se hizo necesaria la intervención de la Policía Municipal, y en uno de ellos hasta detuvieron a cuatro personas que se “pusieron pesadas”, en hechos ocurridos en la colonia San Ángel, en una conocida granja, aplicándoles una sanción de $26 mil 064 pesos; y el otro en el Ejido La Victoria, donde había más de un centenar de vehículos, por lo que igual los multaron.

Más menos así estuvo de movido ese escandaloso ambiente de viernes a domingo para los inspectores al mando de Saracco Morales, al atender un promedio de 195 “pitazos” sobre esos aquelarres, de los cuales 26 resultaron falsos, y 169 reales, que comparados con “el fin” anterior, se registró ese repunte, ya que solamente hubo 107, de ahí que suponen que podría ser porque fue “quincena”. De ese pelo.

O séase que así estuvieron esas empachangadas, siendo las colonias más reportadas Los Arroyos, Álvaro Obregón, La Manga, Hacienda de la Flor, 5 de Mayo, Privadas del Bosque, Camino Real y Paseo del Pedregal, imponiéndose un total 21 sanciones, en el rango de los poco más de $13 mil pesos por cada una, pero ni eso ha hecho que le bajen a la música y los ilegales desenfrenos en que han seguido incurriendo.

De ahí que eso explicapor qué “Hornosío” hoy en día es el epicentro de esos resfriados, que en el Estado ya suman los más de 13 mil casos, con unos mil 300 muertos, por esas festejadas ser de los factores que más fomentan esa contagiadera, al igual como han sido las pasadas celebraciones de los días del niño, la madre y el padre, por ser el común denominador de esos repuntes que se han presentado. De ese tamaño.

Y si a eso se le suma las escapadas que los hermosillenses cada vez más reiteradamente se han estado dando a Bahía de Kino, y las filas que antes hacían en las tiendas Oxxo para comprar “cheve”, eso es un reflejo del porque hoy en día está Ciudad del Sol ya acumula más de 5 mil envirulados, y la mitad de los que a diario se reportan, pero aún así las mayorías siguen cayendo en esa inconciencia, al exponerse ellos y a los demás.

Rectifican y les ponen ejemplo a los bancos…Los que sí que están rectificando, no como los bancos, son los operadores del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Comuna hermosillense, derivado de que ahora les pagarán de forma escalonada a los jubilados para evitar aglomeraciones en Palacio Municipal y de esa forma evitar la propagación del Covid-19 entre uno de los sectores que es más vulnerable.

Si se toma en cuenta que los de esa área habían equivocado la táctica, al igual como todavía lo hacen las instituciones bancarias, al hacer que ese tipo de personas hicieran largas y riesgosas “colas” por horas para poder hacer sus cobros, y a pleno “rayazo” del sol, pero ahora desde ayer y cada día quince lo harán con horarios, y con un orden alfabético, por lo que ya será más programadamente. Ni más ni menos.

Con lo que sí que les quedará aquello de que, ¡es de sabios rectificar!, a partir de las quejas de las que ya habían sido objeto, y con sobrada razón, a raíz de que estaban exponiendo de más a los adultos mayores, de ahí el porqué de aquí en adelante los atenderá de una manera más organizada, ya que será en base a horas y la letra inicial del primer apellido de los que acuden por esos recursos, buscando el que “no se hagan bolas”.

Además de que se les solicitará que usen cubrebocas, como parte de las medidas más básicas de salud e higiene para prevenir que no contraigan el virus, así como el respetar la hora que se les asigne, aunando a que no permitirán el que una vez que reciban el “cheque…tequiero” permanezcan en las instalaciones, por lo que ahora así estarán operando ordenadamente, en aras de facilitarles la vida y protegerlos. De ese vuelo.

En lo que es un cambio que todavía no ha llegado a las sucursales de los banqueros, como lo denota el que a pesar de los reiterados exhortos que les han hecho, para que atiendan más humanamente a sus cuentahabientes, aún los mantienen a la intemperie, y con temperaturas récord de hasta 47 grados centígrados, por lo que así ha persistido su insensibilidad, por esa pésima atención que no han mejorado. ¡Pácatelas!

Siguen haciendo “corto circuito” con la CFE…Contra la que vayan que han hecho “corto circuito”, es contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de manera justificada, como consecuencia de que en las últimas semanas se han intensificado los “apagones” o interrupciones de energía eléctrica en todos los sectores de la “Capirucha”, en lo que ya se ha vuelto una “nueva normalidad” en la época de calor.

Casi por nada es que quien ya elevara la voz, es el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, para señalar que los de la CFE están obligados a responder en caso de que los aparatos de los usuarios resulten dañados, ante lo que habría que ver qué dice al respecto el superintendente en la localidad, Norberto Encinas, por hasta hoy no saberse que hayan indemnizado a alguien por ese motivo.

Aún y cuando “por de faol”, o de entrada, se considera que los de la “Comisión” son los responsables de esas fallas, representadas por esos “cortes de luz” y “bajones de corriente”, al ser una muestra de que en cada temporada de verano, cuando aumenta la demanda, no han tenido la capacidad para atenderla “al cien”, cuando es algo que deberían de prever, pero lo cierto es que una y otra vez han seguido siendo rebasados.

Seña de ello es ya se ha llegado al extremo, de que hasta sin agua potable se han quedado los ciudadanos, como acaba de ocurrir en casi un centenar de colonias del Norponiente de la ciudad, porque igual dejaron sin electricidad a los sistemas de abastecimiento del organismo operador, de ahí que así es como reiteradamente han hecho sufrir a la ciudadanía los de esa paraestatal, y eso que son “de clase mundial”, qué tal si no fueran.

No obstante lo que es Ignacio le está apostando a que no hay “píor” lucha que la que no se hace, de ahí que para hacer válido el derecho de la reparación de los artículos eléctricos, recomienda hacer el reporte al 071 y conservar el número generado, así como redactar una carta de los hechos, cuando lo cierto es que al final terminan siendo juez y parte, de ahí que hasta sugiere tener a un eléctrico para que abogue por ellos. ¡Ups!

Reconoce alcaldesa que ha sido un fracaso…Quien terminó por reconocer algo que ya es de sobra conocido, como es que preside un Ayuntamiento fallido, es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, luego de que finalmente “apechugara”, que le ha fallado a los guaymenses en materia de seguridad, aunque también en todas las demás áreas, por cómo ha encabezado una gestión de pura confrontación. ¡Tómala!

Así es como la por algo tan llevada y traída de la Sara se sincera, y no es para menos, después del sondo ataque armado perpetrado el pasado domingo, cuando al rafaguear una camioneta conducida por un “tirador” de droga, quien viajaba en compañía de su familia, muriera una niña de 10 años, y varios menores quedaran gravemente heridos, de ahí que lamentara los hechos mediante la difusión de un video-mensaje.

Y es cuando la reprobada de Valle Dessens terminara por aceptar, que las autoridades han fracasado en su estrategia de inseguridad, de ahí que como en la fábula de La Zorra, les hiciera un llamado a las autoridades federales y estatales, pero sin vérsele la cola, por en ningún momento incluir a las municipales, que por lo que se ve desrepresenta, al pasar por alto que son las que más han dejado que desear.Así la ineficiencia.

De tal forma que a ese punto está el fiasco de la “Presimun” emanada de la coalición PT-Morena, por únicamente estarse dedicando a repartir culpas, pero sin asumir la irresponsabilidad que le corresponde, que es la mayor, por en teoría ser “la primera autoridad” de ese puerto, con todo y que lo cierto es que desde hace rato que ya ha sido rebasada, y para muestra están esas consecuencias que ya rayan en el extremo. ¡Ñácas!

Pero para quien dude el como la narcoviolencia ya ha sentado sus reales en ese municipio, ahí tienen que ayer para la mitad del día ya habían encontrado tres cuerpos sin vida, uno de ellos frente al Cobach Norte, y los otros dos en el fraccionamiento Pradera Dorada, también en esa zona, con evidentes huellas de tortura y atados de manos, lo que es una evidencia más de que la acción del crimen organizado nomás no ha cesado.

