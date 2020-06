Yuri revela que intentó suicidarse

La cantante dijo que gracias a Dios logró salir adelante del momento depresivo

La cantante Yuri sorprendió a sus seguidores al compartir uno de los momentos más escalofriantes de su vida. La intérprete de Maldita primavera compartió que cuando se encontraba en la cumbre de su carrera y gozaba de gran éxito, dinero y grandes proyectos, también cayó en un fondo emocional.

En entrevista para el programa Despierta América, la intérprete explicó que en el pasado se vio afectada por pensamientos negativos que la orillaron a querer suicidarse, sin embargo, una experiencia espiritual le salvó la vida.

La intérprete confesó que en una ocasión se encontraba sola en su casa y que, pese a que contaba con fama internacional y el dinero que quería, sentía que no era feliz: “Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos”, expresó

Contó que cuando estaba en casa y pasaba por momentos difíciles pensó tirarse desde el balcón: “Agarré así un camino para tirarme de un balcón de la casa. Cuando yo iba corriendo al ventanal, que fueron fracciones de segundo, un minuto no me hubiera dado tiempo, escucho una voz que me dice: ‘No lo hagas, yo la quito y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz’”, aseguró.

Yuri declaró que fue Dios quien la salvó, justo en el momento en el que estaba decidida a terminar con su vida: “Yo escuché la voz de Dios, así, audible, cuando yo me quería suicidar”.

Sin embargo, dijo que también había escuchado una voz que la aconsejaba suicidarse, pues estaba sola y sentía que nadie la quería: “Escuché primeramente una voz, una voz que cuando yo la escuché sentí miedo, pero ahí estaba, no la quería escuchar, pero ahí estaba, que me decía ‘Quítate la vida’”.

“’Mira, eres muy bonita, tienes mucho dinero, eres muy famosa, pero mira, vives en tu mansión sola, nadie te quiere. es mejor que te vayas, que te quites la vida, porque eso te va a hacer más feliz, te va a dar paz porque no tienes familia, tus papás no están, estás sola, los hombres no te quieren como persona, te quieren como mujer, para la cama’”, agregó.

Durante esa misma entrevista, Yuri también contó que le tiene un gran cariño a Luis Miguel, pues siempre le demostró su apoyo como amigo y, aunque aceptó que le parecía guapo, no había química como pareja: “Luis Miguel es un gran compañero, gran amigo. Yo le tengo un cariño muy especial porque siempre me escuchaba cuando yo me sentía muy sola y cuando él también se sentía solo nos juntábamos como amigos, nunca fuimos pareja, como que no hubo química como pareja, y él era guapísimo, estaba en su apogeo. Nunca pudimos ser novios”, compartió.