Vuelve el Atlante a la Ciudad de México

Tendrá como sede el Estadio de la Ciudad de los Deportes

Los Potros del Atlante volverán a relinchar en la Ciudad de México.

El club azulgrana disputará la naciente Liga de Expansión MX en la capital del País, lo que se hizo oficial ayer tras la Asamblea ordinaria de clubes.

Los Potros regresan a la CDMX tras mudarse en el 2007 a Cancún, con el apoyo del Gobierno de Quintana Roo y en donde ganaron su último título de Liga en Primera División, en el Apertura 2007.

El conjunto azulgrana intentó volver al Máximo Circuito pero no lo consiguió, ni de manera deportiva ni a través de la compra de franquicia.

Lo que logró, al menos, fue retornar a la Ciudad de México y tendrá como sede el Estadio de Ciudad de los Deportes.

El Atlante es uno de los 17 clubes que conformarán la nueva División tras la desaparición del Ascenso MX.

Además aparece el Cancún FC, que toma la franquicia de Cafetaleros de Chiapas y jugará en el Andrés Quintana Roo, que fue casa de los Potros; y el Atlético Zacatepec se convierte en el Club Atlético Morelia, cuya sede será el Estadio Morelos.

Además de los 3 equipos invitados de la Liga Premier, que si bien no fueron oficializados, serían: Tlaxcala, Alteños de Tepatitlán y Reynosa, además de las filiales de Primera: Pumas Tabasco y Tapatío, de Chivas.

Otro cambio que se dio fue de propietario en el Mineros de Zacatecas, adquirido por la empresa Club Deportivo Zacatecas S. A. de C. V. del empresario zacatecano Eduardo López.

«Buscamos primero apoyar a los proyectos actuales para que puedan consolidarse como instituciones y hoy ser autosuficientes y que compitan por el Ascenso deportivo a la Liga MX en las siguientes temporadas», explicó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

La Liga de Expansión arrancaría el 14 de agosto.