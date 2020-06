Valora El Potrillo a su padre tras prolongado alejamiento

Alejandro Fernández reconoció que gran parte de su vida la ha pasado lejos de su padre, Vicente Fernández, debido a su carrera, pero ahora están en comunicación casi a diario

Alejandro Fernández reconoce que buena parte de su vida la pasó alejado de su padre, Vicente, pero ahora valora sus momentos juntos, incluso durante el distanciamiento social que ha supuesto la pandemia de coronavirus.

«Yo había estado muy concentrado en mi carrera y me había abandonado un poco, por los tiempos y por el mismo trabajo estuve un poco alejado de pasar más tiempo de calidad con mis papás.

«Ahora con todo esto trato de estar más, aunque no los veo como quisiera porque también se están cuidando muchísimo, pero estamos en comunicación casi todos los días», compartió «El Potrillo», en entrevista.

Para celebrar este Día del Padre, los dos Fernández grabaron su segundo sencillo de estudio, «Mentí», cuyo videoclip rescata, en forma de cómic, la camaradería que existe entre ambos.

«Cuando terminé de grabar Hecho en México le enseñé el disco completo a mi papá y le comenté que tenía muchísimo tiempo que no grabábamos a dueto en estudio y no habíamos caído en cuenta de eso.

«Hemos grabado canciones a dueto de conciertos en vivo, pero de estudio solamente una vez, cuando empecé mi carrera con ‘Qué Pregunta Muchacho’ y me dijo ‘pues grabemos algo’, le pregunté que cuál era la canción que más le gustaba y escogió ‘Mentí’, por ser la que mejor nos iba a los dos. Quedamos muy satisfechos con la interpretación que hicimos», destacó.

Eso sí, el intérprete sabe que es su responsabilidad, y ahora la de su hijo Alex también, mantener en alto el apellido Fernández.

«A mí no me tocó tanto como hubiera querido o el tiempo y las carreras nos separaron, pero a Alex sí lo ha ayudado muchísimo. Cuando mi papá se retiró de los escenarios, le dio muchísima ilusión ponerse a trabajar con mi hijo.

«Él fue el productor y el que le hizo todo su disco, han hecho una muy buena dupla y me gusta mucho que se lleven tan bien. Nos la deja muy difícil a los dos Alejandros, pero estamos haciendo todo lo posible por poder tener un nombre propio y una carrera que pueda ser un ejemplo para muchas personas, como lo fue la de mi padre», sostuvo el intérprete de «Como Quien Pierde Una Estrella».

Alejandro y Alex ya tenían lista una gira en la que presumirían su legado, pero se pospuso ante la situación sanitaria.