Va Morena por revisión de Afores

El coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió con administradoras de fondos para el retiro, ante quienes dijo que ya no puede postergarse más un cambio.

«Dado que el nivel de ahorro en México sigue siendo de los más bajos en el mundo, que se requiere de mucho tiempo para alcanzar una pensión y de que el sector informal debe ser incorporado al Sistema de Ahorro para el Retiro, es impostergable una revisión al sistema Afores», argumentó.

La semana pasada, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, había informado que la dependencia preparaba una propuesta para modificar el sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro.

«Estamos muy cerca de hacer un anuncio. Yo no quiero adelantarme porque una cosa tan importante, si me adelanto y no funciona, sería terrible. Pero estamos en un 85 a 90 por ciento de tener algo listo», apuntó.

Este jueves, en una reunión a distancia con administradoras de fondos para el retiro, Monreal deploró que el tiempo para alcanzar una pensión siga siendo muy amplio.

Es necesario, dijo, ampliar la cobertura del sistema para que quienes integran el sector informal de la economía puedan acceder a sus beneficios para disminuir la brecha de desigualdad económica existente.

De no ser modificado el sistema de ahorro para el retiro, previó, se generará un quebranto enorme en la calidad de vida de la clase trabajadora que se está retirando con pensiones precarias que no les alcanzan para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

Monreal dijo que es impostergable discutir las opciones para garantizar que los mexicanos puedan acceder a un retiro digno y de calidad, razón por la cual se tienen que considerar cambios al sistema de ahorros para el retiro para generar mecanismos de apoyo a los trabajadores desempleados y la flexibilización del régimen de inversión.

«Estamos en el ánimo de hacerlo, el Poder Legislativo actuará con responsabilidad», ofreció, y adelantó que Morena buscará generar consensos con todas las fracciones parlamentarias y los sectores de la sociedad.

«Necesitamos un gran frente, no podemos dar la lucha por los trabajadores de manera aislada», sentenció.

En la reunión participaron Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), y María Nieves Lanzagorta, directora de Análisis de Información y Contenidos en la Amafore, entre otros