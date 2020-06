Va Messi por la marca de Hugo Sánchez en LaLiga

Busca ganar su séptimo pichichi para igualar al mexicano como máximo goleador

Lionel Messi afronta la vuelta de LaLiga, que arranca el próximo 11 de junio tras un parón de 93 días debido al coronavirus, con el objetivo particular de aumentar su reinado de trofeos ‘Pichichi’ que, de conseguir el séptimo, superaría a Telmo Zarra (6) e igualaría a Hugo Sánchez como el futbolista que más veces lo ha logrado de forma consecutiva (4).

El ’10’ del Barsa ha afrontado la semana previa al reinicio de la competición ‘entre algodones’, con algunas sesiones al margen del grupo por una contractura en el cuádriceps. A pesar de sus molestias, si todo va según lo previsto, no se perderá el partido de regreso frente al Mallorca, en el Estadio de Son Moix, programado para el sábado 13 a las 22:00 horas en el que Messi retomará otro reto personal, además de ayudar a su equipo a lograr su título 27 liguero. Ganar su séptimo ‘Pichichi’.

El argentino es el claro dominador de su época en este apartado tras desarrollar toda su carrera hasta la fecha en España, 17 temporadas, en las que ha batido todo tipo de récords y ahora busca ganarse otro hueco en la historia como artillero.

Messi lidera la clasificación de goleadores con 19 tantos en los 22 partidos que ha disputado, una media de un gol cada 99 minutos, con cinco de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el francés Karim Benzema (14).

Leo acumula seis trofeos como máximo artillero (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019), igualado con el ex futbolista del Athletic Club de Bilbao, Telmo Zarra. De conseguir el séptimo lideraría este apartado en solitario y además también haría historia al acabar la temporada igualando al mexicano Hugo Sánchez como el futbolista con más premios de máximo goleador de la Liga obtenidos de forma consecutiva, cuatro de 1985 a 1988.

Su más inmediato perseguidor es Benzema, a cinco tantos del argentino. El francés empezó la temporada a un ritmo espectacular, liderando al Real Madrid con 16 tantos en 21 partidos, manteniendo su gran estado de forma de la campaña anterior, en la que se echó el peso goleador del equipo a sus espaldas anotando 30 tantos.

Más lejos que Karim están tanto el uruguayo Luis Suárez, que tuvo que pasar por quirófano en enero y se ha perdido los últimos doce partidos del Barcelona, y los españoles Lucas Pérez (Alavés), Gerard Moreno (Villarreal) y Roger Martí (Levante), todos con 11 dianas.