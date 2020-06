Urge gobernadora a corresponsabilidad ciudadana

Con un crecimiento acelerado de contagios por Covid-19, Sonora llegó al momento en que ya no es posible ser apático a las medidas de prevención, pensando que esta enfermedad va a afectar a otros y no a los nuestros, por lo que es momento de asumir todos, sociedad y gobierno la corresponsabilidad en la batalla contra esta pandemia, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la mandataria estatal interactuó con el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en Sonora, Gerardo Álvarez Hernández,para resolver dudas respecto a la situación actual del Covid-19 en la entidad.

Pavlovich Arellano, resaltó la gravedad de la situación de la pandemia en Sonora, ante un crecimiento exponencial de casos y, lamentablemente, de fallecimientos, frente a los cuales ni autoridades ni ciudadanos se pueden quedar cruzados de brazos.

“Creo que no me equivoco al afirmar que el número de muertes y casos nuevos que nos reportaba el secretario de Salud este viernes y sábado a todos nos dejó impactados: en solo dos días se confirmaron más de 700 casos nuevos y se registraron 60 fallecimientos, sesenta hombres y mujeres que perdieron la batalla frente a este virus. Ellos y el número creciente de sonorenses que está requiriendo hospitalización no nos permite cruzarnos de brazos, ni al gobierno ni a los ciudadanos”, indicó.

La titular del Ejecutivo Estatal resaltó que las y los sonorenses tienen la valentía y el coraje para soportar veranos de 48 grados centígrados e inviernos por debajo de los cero grados, para hacer producir el desierto y ser líderes en todo, por lo que llamó la población a poner todo su esfuerzo para hacer frente a este virus.

“Hoy nos toca como sonorenses poner por encima de todo esa férrea voluntad que nos caracteriza y, con disciplina, retomar juntos la ruta de la prevención y el autocuidado. Te invito a que hagamos un frente común contra el Covid, un frente de corresponsabilidad, un frente para cuidarnos y cuidar a los nuestros; contener a este virus depende de ti, depende de nosotros, depende de todos”, señaló.

A su vez, Álvarez Hernández, mostró la distribución espacial del Covid-19 en Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales y Navojoa y añadió que el incremento de la propagación del virus obedece a la alta movilidad en estos municipios.