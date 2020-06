Unen sus voces contra el racismo y el covid

Para apoyar la luchas en el mundo contra el coronavirus y el racismo, figuras como Shakira, Miley Cyrus y Dwayne Johnson sumaron sus voces ayer al concierto Global Goal: Unite for Our Future.

Aunque reunían fondos contra la pandemia, los artistas expresaron su preocupación por la plaga de la segregación, que hace semanas fue evidenciada en Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de policías.

«Esos devastadores ocho minutos y 46 segundos mostraron el racismo y la injusticia social en el que vivimos.

«El acceso a los sistemas de salud es un derecho fundamental que no podemos negar a nadie por su nivel económico o su etnia. El futuro depende que lo que construyamos hoy», dijo el actor y luchador «La Roca» Johnson al presentar la transmisión.

También Usher dedicó su actuación a la injusticia racial, pues su interpretación de «I Cry» la terminó de rodillas, rodeado de personas tiradas, con manos atadas a la espalda y junto a un cartel que decía: «Terminen la brutalidad policiaca».

Durante dos horas, las intervenciones de artistas de todo el mundo pedían hermanarse a la gente, pues destacaron que Latinoamérica y África serán muy vulnerables ante el Covid- 19 y sus consecuencias.

«Ahora que caminamos hacia la recuperación, debemos apoyar a las regiones más vulnerables en el mundo, porque el sol debe salir para todos», expresó Shakira al presentar su tema «Sale el Sol» desde un techo en España.

Por la nueva normalidad, pese a que hubo artistas en estadios para su participación, no tuvieron público, como pasó con Miley Cyrus, quien realizó un cover de «Help!» de The Beatles.

Entre actos de Justin Bieber, Coldplay, J Balvin y Lin Manuel Miranda con el elenco original de Hamilton, también se sumaron actores para enviar palabras de aliento, como Charlize Theron y Salma Hayek, que gritó en español: «¡Sí se puede!».

Por unos segundos, los X- Men originales Hugh Jackman, Halle Berry, Patrick Stewart, Ian McKellen y Famke Janssen estuvieron en una reunión por Zoom, aunque al unirse Ryan Reynolds y los nuevos actores de la franquicia, prefirieron retirarse