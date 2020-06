“Truenan” José Ron y Jessica Díaz tras cinco meses de relación

La pareja dijo que el rompimiento fue por falta de tiempo, aunque aclararon que mantendrán la amistad

El actor José Ron y la cantante Jessica Díaz hicieron oficial su ruptura, tras cinco meses de haber iniciado su relación.

A través de una transmisión en vivo en Instagram Live, que fue tomada por un programa de televisión, los artistas revelaron que decidieron dejar de ser pareja por falta de tiempo, pero que decidieron mantener su amistad.

«Ya no somos novios, pero queríamos hacer este en vivo para decírselos juntos, porque nosotros queríamos hacerlo juntos», comentó Díaz.

La artista añadió que en principio no quería ser como las otras parejas de celebridades que anuncian en sus redes sociales y a la prensa sus rupturas, porque no quería buscarse un foco mediático, pero que tras ver los rumores que se crearon sobre su rompimiento decidió aclarar la situación personalmente.

«Nuestra relación empezó como una amistad, después decidimos apostar por el amor, y fue hermoso, como ya lo vieron: cómo me llegó, cómo fue naciendo todo; fue hermoso. De verdad, yo digo (que este fue) de los noviazgos más bonitos», expresó Díaz.

«Fue muy rápido pero fue hermoso, y por falta de tiempo o por circunstancias no nos podíamos ver, entonces creo que decidimos seguir apostando por la amistad para que no hubiera roces y nos llevamos ¡increíble!».

Ron también afirmó que su relación amistosa con Díaz es estable, y que aunque intentaron funcionar como pareja y no funcionó, no quisieron que el contacto, iniciado años atrás, se perdiera.

«Hay una amistad de mucho tiempo atrás, y también quisimos y decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos, pero si como pareja pues no funcionamos la conejita (Díaz) y yo, hay una amistad muy valiosa que los dos queremos conservar, que los dos valoramos mucho, y por la amistad y por los dos creo que llegamos a la decisión», señaló Ron.