Transforma pandemia trabajo en laboratorio estatal

“Confío en que regresemos a una mejor normalidad, siendo más solidarios”, expresó Michel Adriana Rosas, química del Laboratorio Estatal de Salud Pública

A raíz de que procesaron la primera prueba de una persona sospechosa a Covid-19, el trabajo en el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) ha ido en aumento y las medidas de prevención de contagios son las más rigurosas, compartió Michel Adriana Rosas Sánchez.

La química bióloga del LESP comentó que entre los cambios que más han afectado su rutina está el limitar el contacto físico con su familia, donde a quien más protege es a su mamá por ser adulto mayor y padecer asma.

«Tanto al llegar como al salir, debemos tomar todas las precauciones, dejar las cosas con las que he tenido que salir, limitar el contacto físico con mi familia. Yo soy muy apegada a mi familia y sí me han costado a los cambios que tengo que hacer», comentó.

Compartió que el trabajo que realiza junto a sus compañeros en el laboratorio es de mucha disciplina, pues desde que llegó la pandemia al estado la mayoría del personal no ha podido descansar por el aumento de muestras a procesar.

«Yo pudiera decir que es una disciplina, estar de aquí desde temprano y estar mentalizado de salir muy tarde, hay poco descanso, llegan muchas muestras y se les está dando el mejor tratamiento posible para que el resultado salga al tiempo que debe de salir», declaró.

Rosas Sánchez envió el mensaje a los ciudadanos a que tomen conciencia de las consecuencias que pudiera tener un gran número de contagiados, donde el distanciamiento social es primordial acompañado de las medidas de higiene preventivas.

Consideró que al pasar la pandemia la población no regresará al estado normal, sino a uno mejor con más conciencia, cuidados y responsabilidad con los demás.

“No se trata de regresar a la normalidad sino a un estado mejor, de m{as conciencia, con más aprendizaje con más valores porque veo poca solidaridad por parte de la gente, ya que deciden ignorar lo que sucede y seguir con sus vidas, entonces que esto sea una vuelta a la página para algo mejor», expresó.