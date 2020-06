Trabaja Laboratorio Estatal con altos estándares en el procesamiento de cada prueba

La bióloga del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Nydia Arce Castillo destacó que el personal cumple con gran profesionalismo en cada muestra que analiza

Con altos estándares de calidad se procesa cada prueba que llega al Laboratorio Estatal de Salud Pública, lugar en el que el personal pone su mayor dedicación y esfuerzo en cada muestra analizada, indicó Nydia Arce Castillo.

Además de esposa y madre, Nydia es bióloga del Laboratorio Estatal de Salud Pública, profesión que le ha dado grandes satisfacciones por trabajar a favor de la salud de la población.

Arce Castillo recordó que desde que la contingencia por Covid-19 llegó a Sonora, el trabajo que realizan en el laboratorio ha sido reforzado, y dijo sentirse muy orgullosa de pertenecer a un gran equipo de profesionales y a una institución con altos estándares de calidad.

“Trabajamos con muchos estándares de calidad y si una prueba sale negativa volvemos a procesarla, porque podemos equivocarnos, volvemos hacerlo de nuevo de ser necesario; todos estamos seguros de lo que hacemos, somos un equipo que tenemos años juntos. Yo estoy desde la pandemia de influenza y estoy muy contenta y orgullosa de estar aquí y de lo que hacemos”, comentó.

Nydia invitó a los ciudadanos a quedarse en casa si no tienen que salir a algo esencial, además de reiterar la importancia de seguir todas las medidas de prevención contra el Covid-19, para evitar más contagios; por eso, la importancia de continuar con la estrategia Quédate En Casa.

“Aquí en el laboratorio y en mi casa me siento segura, porque nos cuidamos, nos protegemos en el área tanto a nosotros como al producto. No me siento segura afuera por la demás gente, yo a mi hijo no lo saco, porque en mi casa está seguro, pero en la calle no”, compartió.