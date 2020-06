Trabaja Cantú sin descanso

El mexicano Jorge Cantú, quien pegó 104 cuadrangulares en las Grandes Ligas, aseguró este jueves que el aislamiento por la Covid-19 no es un pretexto para perder la forma deportiva y por eso trabaja para mantenerse en buenas condiciones.

«No he tenido descansos, de lunes a sábado estoy activado en muchísimas cosas, rutinas, bateo, fildeo. Si empezara la temporada, ya estamos listos», señaló el pelotero, quien jugará con los Diablos Rojos si se lleva a cabo la temporada 2020 de la Liga Mexicana.

Cantú, de 38 años, jugó en las Mayores con las Mantarrayas de Tampa Bay, los Rojos de Cincinnati, los Marlins de la Florida, los Padres de San Diego y los Vigilantes de Texas.

«Existe responsabilidad porque este es nuestro trabajo; debemos estar en la mejor condición física. Si tienes un cuartito de dos por dos puedes hacer muchísimas cosas en ese espacio para mantener tu nivel, tu velocidad, tu fuerza, tu resistencia, tu cuerpo al 100, entonces no hay excusas», indicó.

Si se celebra la temporada, lo cual dependerá de que las autoridades de salud den permiso para que los partidos sean con aficionados, Cantú será uno de los puntales de la ofensiva de los Diablos, el equipo más ganador de la liga.

«Para llegar al 100 por ciento por lo menos necesitamos dos semanas creo yo, dos semanas de juego para tener nuestro ‘timing’ con el ‘pitcher’ en cada lanzamiento, y ver mucho pitcheo, juegos de preparación y ver mucho pitcheo, para alinear nuestra coordinación de vista con manos», aseveró.

El presidente de la Liga, Horacio de la Vega, aseguró la semana pasada que la idea es iniciar la temporada 2020 el 7 de agosto, pero eso será posible solo si los aficionados pueden estar en las gradas porque de otra manera no sería viable desde el punto de vista económico.