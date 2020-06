Tienen Guardado y Lainez nuevo DT en el Betis

Los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez no pudieron salvar al técnico Rubí y hoy el Real Betis tiene a Alexis Trujillo como su nuevo entrenador, en LaLiga.

La dirigencia bética no aguantó más a Rubí tras su descalabro 1-0 en la visita al Athletic Club, cotejo en el que Guardado y Lainez fueron titulares, en el Estadio San Mamés.

Betis quizá mereció más pero los Leones de San Mamés mostraron garra en casa, con la anotación de Íñigo Martínez, al 7′, para llevarse la victoria.

Los mexicanos dejaron la cancha al 56′, la buena noticia fue que Lainez saltó como titular por vez primera desde diciembre del año pasado, aunque poco pudo hacer. Mientras que Guardado fue un reflejo del Betis que quizá ya no tiene motivación al estar, lejos de puestos de Europa, y ahora busca no quemarse con el fuego del descenso.

Los béticos anunciaron a Trujillo como el nuevo encargado del área deportiva del club, con la obligación de sumar puntos, pues tienen 34, ocho por encima del Mallorca, que es antepenúltimo de LaLiga, un puesto que ya te hace perder la categoría.