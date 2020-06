Teme Antuna contagiarse de Covid-19

Señala que la enfermedad ha dejado temor entre todos los jugadores

Uriel Antuna, delantero de las Chivas, aceptó que convive con el miedo a contagiarse de Covid-19.

«Va a haber temor porque muchos de nosotros tenemos familia, hijos, hermanos, papás que frecuentamos mucho, habrá gente que no sabemos si se cuida o no, si salió o no, muchos jugadores y entrenadores se están cuidando y al final no vas a saber de dónde te vas a contagiar», dijo Antuna.

«El miedo siempre va a estar, así sea si sales afuera de tu casa y saludas a tu vecino, nunca sabes dónde te contagias, el miedo siempre va a estar y es a lo que se expone el jugador también».

El Rebaño fue confirmado como uno de los ocho equipos que disputarán la Copa por México, torneo de pretemporada que se efectuará del 3 al 15 de julio en los Estadios Akron y Olímpico de Ciudad Universitaria.

En Guadalajara jugará el Grupo B con Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán, mientras en la Ciudad de México verán acción América, Cruz Azul, Pumas y Toluca.