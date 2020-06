Taclea Covid juego del Salón de la Fama de NFL

La pandemia ya comenzó a afectar la actividad deportiva de la NFL.

El partido del Salón de la Fama, que tradicionalmente marca el incio de los encuentros de pretemporada, que este año jugarían Vaqueros y Acereros programado para el 6 de agosto fue cancelado por el Covid-19.

Además, la ceremonia del El Salón de la Fama del 8 de agosto será postergada para el 2021.

«Es la decisión correcta por varios motivos, primero y lo más importante la salud y el bienestar de los inducidos, los miembros de la clase del centenario del 2020, el personal del Salón y los voluntarios», dijo David Baker, director ejecutivo del Salón de la Fama.

«También debemos considerar cómo cumplir apropiadamente con los principios de nuestra misión. Honrar a los héroes del fútbol americano. Esta decisión cumple con nuestro deber».

Steve Atwater, Isaac Bruce, Steve Hutchinson, Edgerrin James and Troy Polamalu; los entrenadores Bill Cowher and Jimmy Johnson; además de Steve Sabol, Paul Tagliabue y George Young son los inmortales de 2020.

Sin el partido, se espera que tanto Vaqueros como Acereros reporten a los campos de entrenamiento a finales de julio.

La NFL trabaja en protocolos sanitarios para poder realizar la temporada, la cual según especialistas está en serio riesgo de no poder jugarse