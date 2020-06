Suspende HBO programa de Chumel Torres

La cadena televisiva dijo en un comunicado que la suspensión se mantendrá “hasta nuevo aviso”

La cadena HBO reveló, a través de un comunicado, que, debido a la polémica suscitada por Chumel Torres y las acusaciones en su contra por racismo y clasismo, decidió suspender hasta nuevo aviso la grabación de su programa Chumel con Chumel Torres.

«En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO LatinAmerica ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas», se lee en el texto.

«HBO LatinAmerica es reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación».

Torres ha sido criticado en los últimos días luego de que se diera a conocer que formaría parte del panel titulado «¿Racismo y/o clasismo en México?», que originalmente organizó el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y que luego canceló debido a que internautas han criticado al comediante de racista y clasista por burlas pasadas.

La organización Racismo Mx decidió retomar el evento y lo transformó a «El Racismo No Es un Chiste» transmitido por su canal de YouTube el jueves pasado, en el que participaron actores como Maya Zapata, Tenoch Huerta, la analista social Mariana Ríos, el académico de la UNAM Federico Navarrete, la escritora JumkoOgata y el propio Torres.

En su intervención en el especial, el también youtuber comentó que el racismo en la comedia mexicana se ha vuelto habitual debido a cómo la sociedad y los medios de comunicación lo han normalizado.

También hizo una referencia al comentario que realizó en días pasados el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que desconocía la existencia del Conapred.

«Un Conapred que ayer dijo el Presidente no conocer es lo más ofensivo que ha pasado en la semana. Mónica Maccise (ex titular del Conapred) presentó su renuncia ahorita. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar de racismo», comentó.