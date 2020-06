Supera México 20 mil muertes por covid

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 387 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman 20 mil 781.

Además, informó que en México hay 4 mil 717 casos confirmados más que ayer, por lo que la suma acumulada desde que inició la pandemia es de 175 mil 202.

Hasta este sábado, 23 mil 567 son los casos activos en el País, que son los que reportaron síntomas en los últimos 14 días, detalló José Luis Alomía, director Epidemiología, en conferencia en Palacio Nacional.

Además, explicó que hay mil 895 defunciones sospechosas que están en espera de los resultados de laboratorio para confirmar o descartar coronavirus.

De los casos confirmados activos, las entidades que lideran la lista son la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Guanajuato.

Precisó que el Edomex, la CDMX, Sonora y Coahuila y Puebla acumulan más casos sospechosos, que todavía esperan una confirmación de laboratorio.

A nivel nacional, Alomía reportó que hay un 45 por ciento de ocupación de camas generales y 39 por ciento en camas con respirador.

Los estados que registran más saturación hospitalaria son el Estado de México y Baja California.

El Estado de Tlaxcala ya rebasó a la Ciudad de México en ocupación con camas con respirador, pues ocupa el tercer lugar con 60 un por ciento de saturación.

Piden evitar festejo del Día del Padre

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la población a evitar reuniones este domingo por el Día del Padre para evitar contagios de Covid-19.

En conferencia nocturna, el funcionario advirtió que la epidemia continúa activa en el País y no es el momento para realizar fiestas presenciales.

López-Gatell aconsejó que la celebración se realice posteriormente y consideró que el mejor regalo para los padres es no llevarles el Covid-19.

«Les pedimos atentamente a la población eviten reunirse físicamente, la epidemia sigue activa, no es todavía momento oportuno para realizar fiestas, congregaciones», expresó el subsecretario.

«Estén cercanas y cercanos emocionalmente de sus señores padres y abuelos y eviten reunirse, más adelante lo celebrarán, la mayoría de ellos son de edad suficiente como para estar en condición de complicarse».

El pasado 10 de mayo, durante el Día de la Madre, se registró una mayor afluencia de personas en la Ciudad de México y otros estados del País