Suman 150 mil contagios por coronavirus

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que aunque las pruebas rápidas están autorizadas por la Cofepris, no son recomendadas por la SS para su uso

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 439 nuevas muertes más por Covid-19, para un total de 17 mil 580 decesos en México.

Los fallecimientos reportados por la dependencia han ocurrido en distintas fechas, pero fueron confirmados hasta este lunes.

Además, se reportaron 3 mil 427 casos de coronavirus confirmados más, con lo que suman 150 mil 264 contagiados en el País.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, señaló que en el País existen 20 mil 392 casos activos de coronavirus y que los estados que lideran en este rubro son Jalisco, Puebla y Tabasco.

Por otro lado, Alomía comentó que las entidades que concentran el mayor número de casos de Covid-19 desde que inició la epidemia en el País son la Ciudad de México, con 37 mil 503 casos; el Estado de México, 23 mil 726; Baja California; siete mil 39; Tabasco; seis mil 908; y Veracruz, con seis mil 754

Autorizan pruebas rápidas, pero no las avalan

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la autorización sanitaria de pruebas rápidas no debe ser confundida con la recomendación de la Secretaría de Salud para su uso.

«Aquí lo que tenemos es Cofepris, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autorizó con ciertos límites, en el contexto de la emergencia, algunas pruebas rápidas. Y estas pruebas rápidas están autorizadas para el uso con ciertos límites, lo que de ninguna manera, enfatizo, de ninguna manera, vuelvo a enfatizar, de ninguna manera, debe interpretarse como una recomendación de la Secretaría de Salud para utilizarlas.

«Esa es la posición hasta el momento, todavía no la publicamos como formal, pero no debemos confundir la autorización sanitaria de estas pruebas como una recomendación de la Secretaría de Salud de utilizarlas, porque no hay recomendación en ese sentido», enfatizó el funcionario de salud.

En conferencia en Palacio Nacional, López-Gatell agregó que las pruebas rápidas no representan un instrumento de diagnóstico útil para el estudio confirmatorio de Covid-19.

«Hasta el momento, las pruebas rápidas no representan un instrumento de diagnóstico útil para el diagnóstico confirmatorio de Covid dado que tienen muy baja sensibilidad y muy baja especificidad, que son los dos atributos fundamentales de las pruebas diagnósticas para poder distinguir con certeza verdaderamente quienes realmente tienen exposición al virus y quienes realmente nunca tuvieron esta exposición al virus».