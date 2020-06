Sufren pensionados municipales para cobrar su cheque

A pesar de los llamados a mantener la “sana distancia” los trabajadores de la tercera edad se mantuvieron en espera durante horas

Decenas de personas en su mayoría de la tercera edad se aglutinaron a las afueras del Ayuntamiento de Hermosillo para efectuar el cobro de su pensión, donde sin respetar distancias hicieron fila durante varias horas para poder ingresar al recinto.

Desde las siete de la mañana estuvieron llegando los adultos mayores jubilados del Gobierno Municipal para cobrar su cheque, sin embargo, las personas empezaron a quejarse y gritar consignas porque no los estaban atendiendo y no les permitían el acceso a las instalaciones.

«Tenemos desde las siete aquí y todavía no nos atienden; seguimos esperando aquí afuera en el sol porque no nos dejan pasar», manifestó Guadalupe.

Jesús David, jubilado del Ayuntamiento, comentó que se les dio turno de atención pero la gente no respetó y empezó meterse en la filas, lo que también causó la molestia de quienes llegaron muy temprano para desocuparse rápido.

Debido a que no se estaban tomando las medidas preventivas de la sana distancia para evitar contagios por el Covid-19, personal de las Brigadas de Vida colocaron marcas para que las personas respetaran su sana distancia, durante el tiempo que permanecieran en el lugar.

Personal del Ayuntamiento informó que si se les estaba permitiendo el ingreso a los pensionados pero con las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19, y de dos en dos para evitar aglomeraciones en el interior.

Añadieron que también se colocaron sillas al interior del edificio para que las personas que traían bastón o de edad avanzada pudieran descansar, mientras esperaban su turno.