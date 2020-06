Son insuficientes apoyos a comerciantes

Los programas de apoyo que emprendió el Gobierno del Estado desde el inicio la pandemia del Covid-19 no han sido suficientes, por lo que la puesta en marcha del nuevo Programa de Fomento al Autoempleo deberá de beneficiar a esos comercios pequeños que no alcanzaron apoyos anteriores, dijo Martín Zalazar Zazueta.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo (Canacope Servytur), señaló que la bolsa de 25 millones de pesos será un alivio más para los micros y pequeños comerciantes que se han visto afectadas por el cierre de negocios derivado de la contingencia.

«Ya vamos en el tercer mes y la situación es muy crítica para ellos y más para los que no son esenciales, los que tienen el negocio cerrado.

«Estimamos que alrededor de un 40 por ciento de esos negocios que están cerrados ya no van a volver a funcionar y por eso el que el Estado le entre al quite con apoyos económicos a través de programas son cosas que nosotros vemos muy bien porque no queremos que ningún negocio cierre, sino todo lo contrario, queremos que siga siendo parte del motor de la economía de Sonora”, subrayó.

Zalazar Zazueta detalló que todo micro y pequeña empresa, vendedores, emprendedores, y quien genere un oficio de manera independiente que cumpla con las reglas de operación, puede ser acreedor a un crédito de ocho mil pesos.

El presidente de la Canacope Servytur invitó a todos los interesados en ser beneficiados de este programa, deben llenar un formato de solicitud en el portal electrónico www.fideson.gob.mx, en el apartado del Programa Emergente al Autoempleo, y puedan ser seleccionados con un crédito que tendrá tasa cero ordinaria y un ocho por ciento moratoria anual.