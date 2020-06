Ya rebasa varios hospitales el coronavirus

Alertan a no viajar a la insegura Caborca

Son todo ¡un drama! los accidentes viales

No trasladan a los enfermos con Covid-19

Ya rebasa varios hospitales el coronavirus…Y por no hacerse caso, es que ya se está llegando a donde no quería estarse, como es a tener saturados los hospitales públicos y privados de las principales ciudades con pacientes de Covid-19, como los de Hermosillo, Nogales, Guaymas, San Luis R. C., Cajeme, Navojoa y Caborca, y todo por no atender las medidas preventivas y el sólo salir para lo más esencial.

Es por eso que ya se está en esa alerta máxima provocada por esa epidemia, por como en los centros hospitalarios ya no está habiendo lugar para tantos enfermos, de acuerdo a los últimos saldos ventilados por las autoridades sanitarias, como lo exhibe el que ya se contabilizaban más menos unos 8 mil 500 contagiados, con más de 838 muertos, lo que habla del cómo la propagación de ese virus cada vez está cundiendo más.

En lo que es una pandemia de la que ya nadie se está salvando, y para seña está que acaba de aflorar, que quien también “pescó” ese patógeno. es el tan llevado y traído alcalde del violento Empalme, Francisco Genesta Sesma, al que por fortuna reportan estable, aunque la constate es que los afectados cada vez son personajes más conocidos, lo que pone de manifiesto que nadie es inmune. De ese pelo.

Y para prueba está el que por ejemplo en los equipos de la gobernadora, Claudia Pavlovich, y la “Presimun” de Hermosillo, Célida López Cárdenas, a todos los niveles se han infectado, y para muestra estáque la primera lamentara del deceso de uno de sus fotógrafos, como era Mario Mazón; y la segunda de su colaboradora y amiga, Nallely Morales Flores, quien laboraba en el Departamento de Recursos Humanos.

De ahí que para contrarrestar esa atiborración en los nosocomios, es que Pavlovich Arellano implementara el programa “Anticipa”, que es una campaña telefónica que harán, vía el número 6628-88-0525, y que consistirá en hacer llamadas aleatorias a los ciudadanos, para con un breve cuestionario detectar posibles casos sospechosos de esos letales resfriados y poder atenderlos a tiempo o antes de que requieran hospitalización.

En tanto que Célida Teresa también le está apostando a la detección oportuna, pero mediante pruebas rápidasy voluntarias que han venido aplicando en los filtros vehiculares preventivos que instalan en la ciudad, así como en las jornadas de salud que han llevado a cabo con las llamadas Brigadas de Vida, en las que participan especialistas, de ahí que hasta ya exista un punto fijo para ello, junto al Museo de la Unison. ¡Órale!

De esa forma es queClaudia y Célida han venido uniendo saludables esfuerzos contra esos mortíferos catarros, contrario a la política contreras que ha asumido la conflictiva “Presi” morenista de Guaymas, Sara Valle Desssen, quien el fin de semana promoviera controversias contra las estrategiasde salud que se han instaurado, por lo que ya nomás faltó que presentara una contra el calor. Así de desubicada.

Por lo que así está la inconciencia de algunos, entre los que se incluye al “Pejidente”, Manuel López Obrador, derivado de que ayeradelantara, que no suspenderá el próximo Grito de Independencia por esas gripes, como sí lo cancelarán algunos Estados, bajo el insensible argumento de que igual de importantes son las ceremonias de esas fechas históricas, a pesar del evidente riesgo que significará por el tumulto de gente. ¿Qué no?

Alertan a no viajar a la insegura Caborca…Tal como era de esperarse, los que ya les lanzaron un ¡S.O.S! a sus ciudadanos, son los operadores de la seguridad de los Estados Unidos, al por medio del Consulado americano de Nogales alertarlos para no viajar a Caborca, a raíz de los últimos hechos violentosregistrados, al confirmar que tienen que ver con los enfrentamientos entre los diferentes carteles de la droga.

En esos términos está esa nueva advertencia gringa, que en nada la abona a la imagen de Sonora en ese ámbito, de ahí por qué para empezar al primero que le tienen prohibido viajar por esa insegura zona hasta nuevo aviso, es al personal consular, y en especial por la carretera federal 2, de Santa Ana a Sonoyta, así como el hacerlo después del anochecer, por aquello delno vaya ser que se topen con un retén de sicarios.

Muy seguramente que los gabachos más se animaron a prevenir a sus conciudadanos, después del atentado que sufriera el pasado viernes el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, al ser interceptado por un comando armado, al parecer del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que refleja que ya no sólo se están matando entre ellos, sino que ahora están elevando la mira hacia los funcionarios.

Y si a eso se le suma que ahora soltaron a la mamá de José Antonio Yépez Ortiz, alías “El Marro”, el cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, como es la señora María Eva Ortiz,detenida hace días por narcomenudeo, junto contra otros parientes y un total de 31 gentes, que también fueron liberados por falta de pruebas, sí que eso manda un mensaje de impunidad y de que “torcieron el rabo”. Cuando menos.

Aunque lo que es el “Preciso” -ni tanto- de Manuel López Obrador, ya ayer salió con la misma cantaleta de culpar a la corrupción por la liberación a la progenitora del “Marro”, lo que para las mayorías “no tuvo madre”; ante lo que se expuso de que le echaran en cara que él hizo lo mismo cuando ordenó liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dizque para que no murieran inocentes. ¡Ajá!

Son todo ¡un drama! los accidentes viales…Para que se den una idea de lo graves y dramáticos que ya están los accidentes vialesen esta Capital, para evidencia está el percance en que ayer participara el agente de la Policía Motorizada de Tránsito Municipal de Hermosillo, Ramón A., de 40 años de edad, a quien se le desprendió la pierna izquierda, al ser embestido y arrollado por un trailer sobre el bulevar Quiroga. ¡Zaz!

O séase que así de espeluznante estuvo ese choque, el cual tuviera lugar como a las 9:00 horas de la mañana, en las inmediaciones de la colonia El Llano, cuando el oficial circulaba de Sur a Norte sobre la citada vialidad, pero un tractocamión de la marca International, color verde, tripulado por Juan Isidro, de 20 años, que se dirigía de Norte a Sur, intentó dar vuelta en la calle Luis Orcí y le cortó el paso. Ni más ni menos.

Razón por la cual es que a consecuencia del impacto el policía quedara en el suelo inconsciente y con la amputación de la citada extremidad inferior, de ahí que fuera llevado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada, por la gravedad de su estado, de ahí que ahora serán las instancias periciales las que deslinden responsabilidades y confirmen esa evidente imprudencia con esa dantesca consecuencia.

En lo que es un lamentable suceso que está de no creerse y que deja con un elemento menos al jefe de ese departamento, Luis Alonso Durón Montaño, pero que a la vez corrobora el cómo los conductores cada vez son más suicidasa la hora de manejar, de ahí por qué ahora ya son “normales” los volcamientos en la zona urbana, y hasta hechos como esos, por ya no ser simples choques, sino con resultados muy delicados. ¡Glúp!

Tan es así que para muestra está el trágico encontronazo de frente, que igualmente se registrara en la carretera que conecta a San Luis R. C. con el Golfo de Santa Clara, con un saldo de cuatro muertos y más de una decena de heridos, cuando una vagoneta de la marca GMC, línea Safari, de modelo atrasado, invadió el carril al rebasar y se estrelló con un automóvil Buick, ya también muy “correteado”. Así la funesta negligencia.

No trasladan a los enfermos con Covid-19…Por si quedaban dudas de cómo el coronavirus ya está rebasando por todos lados, ahí tienen ya lo declarado por el coordinador local administrativo de la delegación estatal de la Cruz Roja, Leoncio Durazo Álvarez, de que ya no están trasladando a personas con ese mal, por los hospitales ya estar “al tope” o sin lugar, por lo que no tienen a donde llevarlos. A ese grado.

Así que a ese extremo está la cruda realidad, en cuanto a esa carencia de disponibilidad hospitalaria, de ahí que Durazo Álvarez reconociera que esa es la razón por la que ya no están realizando esos servicios, de ahí que ya tuvieran un acercamiento con los promotores de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para tratar esa problemática y crear protocolos que ayuden a solucionarla. ¡Pácatelas!

Y es que antes de que esa falta de capacidad hiciera crisis, existía una coordinación con la cual los dirigían al centro de salud en el que hubiera opción de atención, pero en la actualidad ya prácticamente los estaban dejando con las víctimas abordo, de ahí que optaran por ya no llevarlos, en lo que les definen que procederá, por lo que las dos ambulancias y 12 socorristas canalizados para esa labor de auxilio, aún están a la espera.

Pues partiendode lo destapado por Durazo Álvarez, la incidencia de ese mortal padecimiento ha repuntado de tal manera, que apenas la semana pasada tuvieron un promedio diario de hasta 11 trasladados, cuando antes únicamente eran unos cuatro, de ahí que por el estilo se unieran al llamado que ya se ha hecho hasta el cansancio, para que la ciudadanía respete la estrategia del “Quédate en Casa”, como una forma de bajarlos.

Sin embargo y para el caso hacen la precisión, de que la operatividad de socorro con la que cuentan ha sido suficiente para responder a la demanda ciudadana, como dejando en claro que por ellos no ha quedado, sino más bien por la insuficiencia de camas para llevarlos a que los atiendan, de ahí la importancia de que “Juan Pueblo” entienda y atienda, que la única forma de reducir esa contagiadera, es el confinamiento. ¡Mínimo!

